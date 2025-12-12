Slušaj vest

Nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojčić rekao je za RTS da je energetska bezbednost apsolutni prioritet i da se iz izjava zvaničnika ne vidi da Srbija planira nacionalizaciju, već je spremna da plati za udeo u NIS-u. Komentarišući potencijalne kupce kompanije, Kojčić je naveo kompaniju ADNOK kao ozbiljnog kandidata. Istakao je da očekuje da se pitanje vlasništva reši do 15. januara.

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov juče je rekao da se u međuvladinom sporazumu između Srbije i Rusije govori da ne može doći ni do kakve nacionalizacije NIS-a bez obostranog saglasja, ali i da je važno naći način da NIS i dalje radi.

Nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojčić rekao je za RTS da Srbija mora da brine o energetskoj bezbednosti i sigurnosti i da tržište uvek bude snabdeveno dovoljnim količinama derivata.

- Ni iz jedne izjave naših zvaničnika nigde se ne pojavljuje izraz "nacionalizacija". U svakoj izjavi imate da je Srbija spremna da plati. Ono što je osnova i o čemu najviše treba da brinemo je energetska bezbednost i sigurnost, da imamo dovoljne količine svih derivata i zaliha da bi nesmetano funkcionisali - istakao je Kojčić.

Foto: Shutterstock, Stoyan Vassev/© Stoyan Vassev, All Rights Reserved

Na pitanje da li je Rusija spremna da proda NIS, Kojčić je odgovorio da su ruski zvaničnici naveli da pregovaraju sa više potencijalnih kupaca.

- I sami ste videli da se pojavljuju informacije za ADNOK, kao jednu ozbiljnu naftnu kompaniju, koja je spremna, na osnovu izjava koje smo videli, da participira i da otkupi deo akcija. Oni su ozbiljna kompanija, imaju svoja sopstvena nalazišta sirove nafte, imaju i proizvodne kapacitete, brzo se razvijaju i ako bi to bilo rešenje, zašto da ne - naveo je Kojčić.

Dodao je da ohrabruju izjave iz NIS-a o tome da su u toku razgovori i pregovori sa potencijalnim kupcima i da se očekuje da se u narednom periodu to reši, pošto NIS zapošljava 13.000 ljudi.

- Imamo i naše domaće firme koje posluju sa tom kompanijom i iz tog aspekta je jako bitno da kompanija nastavi sa radom. Druga stvar je što kad imate rafineriju, vi ste sigurni po pitanju snabdevanja tržišta derivatima. Kad kažem sigurni, logistički može se rešiti do neke granice da vi dopremate naftne derivate, ali onda ste zavisni. Na primer, da navedemo Dunav koji je glavna ruta za snabdevanje, da li je vodostaj dovoljan za transport ili nije, da li će duvati vetar kod Golupca - rekao je Raša Kojčić.

Kojčić je naveo da očekuje da se sve u vezi sa vlasništvom NIS-a okonča do 15. januara kada ističe rok koji je Vlada Srbije dala ruskim vlasnicima da prodaju svoj udeo u toj kompaniji.