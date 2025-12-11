Slušaj vest

Prema navodima četiri izvora upoznata sa pregovorima, Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company) trenutno je najizgledniji kupac ruskog udela u NIS-u. Ipak, srpska strana i dalje razgovara i sa drugim potencijalnim ponuđačima, među kojima je i mađarski MOL, tvrde dva izvora.

U poslednjem izveštaju iz 2024. godine NIS navodi imovinu od 4,7 milijardi dolara, od čega se oko 2,6 milijardi odnosi na udeo ruskih vlasnika.

Sankcije SAD presekle poslovanje NIS-a

Sudbina NIS-a postala je neizvesna u januaru, kada je kompanija potpala pod američke sankcije usmerene na ruske energetske prihode. Američki Trezor pozvao je ruske vlasnike da prodaju svoj udeo, što je dodatno zakomplikovalo situaciju.

Problemi su eskalirali kada Vašington nije produžio ranije date izuzetke, pa je NIS bio prinuđen da u petak obustavi proizvodnju nafte.

Foto: Shutterstock

NIS je u 56 odsto vlasništvu dve ruske firme iz sastava Gasproma, pre svega Gazprom Nefta, dok Srbija poseduje oko 30 odsto, a ostatak pripada manjinskim akcionarima.

Rastu tenzije

Prema izvorima bliskim kompaniji, sankcije su pojačale tenzije između suvlasnika, jer se srpski zvaničnici sve više frustriraju zbog ruskog odugovlačenja u procesu prodaje.

- Izgledalo je kao da ne žele da pregovaraju do samog kraja, iako nije nedostajalo kupaca niti vremena - rekao je jedan od izvora.

Iako se ruska strana poslednjih nedelja pokazala spremnijom na razgovor, pojedini izvori iz vrha vlasti u Beogradu sumnjaju da je Moskva zaista voljna da proda. Gazpromnjeft je 3. decembra saopštio da NIS posluje "uz punu podršku Vlade Srbije" i opisao saradnju kao "konstruktivnu", bez pomena moguće prodaje.

Zašto Adnoc?

Izvor blizak procesu navodi da interesovanje Adnoca nije pre svega strateško, već proističe iz veoma bliskih odnosa UAE i Srbije.

Adnoc je inače prošle godine pokušao da realizuje međunarodne poslove vredne oko 40 milijardi dolara preko svoje filijale XRG, ali bi potencijalno preuzimanje NIS-a išlo kroz matičnu kompaniju.

Srbija želi NIS, ali ne želi nacionalizaciju

Beograd bi najradije sam otkupio kompletan NIS, ali se ruski partneri tome protive, tvrde dva izvora.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić postavio je rok do sredine januara da Gazprom Neft proda svoj udeo ili će on biti stavljen pod državnu upravu. Ipak, Vučić je nedavno naglasio da Srbija treba "po svaku cenu da izbegne nacionalizaciju i oduzimanje imovine", te da bi radije ponudila višu cenu ukoliko pregovori sa stranim kupcem propadnu.