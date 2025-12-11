Slušaj vest

ALTA banka je prva na tržištu uvela 3D Secure verifikaciju za DinaCard kartice, u skladu sa inicijativom Narodne banke Srbije, a sve u cilju podizanja sigurnosti online plaćanja domaćim platnim karticama na najviši nivo. Ova funkcionalnost, sada je dostupna i korisnicima DinaCard kartica ALTA banke, čime se obezbeđuje najviši nivo sigurnosti prilikom online plaćanja.

Šta je DinaCard Secure i zašto je važan?

DinaCard Secure je međunarodni bezbednosni standard koji pruža dodatni nivo zaštite prilikom plaćanja karticama na internetu. Cilj je da se spreče zloupotrebe i da samo vlasnik kartice može da potvrdi kupovinu. Na taj način je zagarantovana sigurnost i pouzdanost svake transakcije.

Kako funkcioniše verifikacija? Novi sistem verifikacije je u skladu sa našom strategije da pružimo maksimalnu sigurnost i pouzdanost svim klijentima.

Kada obavljate online kupovinu na domaćem veb šopu koji podržava DinaCard Secure, nakon što unesete podatke sa DinaCard kartice – broj kartice, datum isteka i CVV kod, potrebno je da se izvrši dodatna verifikacija plaćanja. Na vaš mobilni telefon stiže jednokratni SMS kod koji unosite u predviđeno polje, čime potvrđujete da ste vlasnik kartice. Tek nakon uspešne verifikacije, transakcija se bezbedno završava.

Zašto je ovo važno za korisnike DinaCard kartica? Uvođenjem ove funkcionalnosti, korisnici DinaCard kartica ALTA banke sada mogu da obavljaju sigurna online plaćanja na domaćim veb šopovima, uz nivo zaštite koji je standard kod međunarodnih kartica.

Da bi plaćanje bilo uspešno, i online trgovac mora da ima aktiviranu podršku za DinaCard Secure. Ovo je kriterijum koji postaje obavezan za sve koji žele da obezbede zaštitu svojih kupaca.

Vaša sigurnost je naš prioritet - ALTA banka.