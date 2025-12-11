Slušaj vest

Proces prijave neupisanih objekata, koji se sprovodi u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, počeo je 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Građani mogu svoje prijave podneti onlajn preko digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, uz korišćenje JMBG-a i lične karte ili naloga na portalu eUprava. Takođe, prijave se mogu podneti i u uslužnim centrima lokalnih samouprava ili putem pošte širom Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je saopštio najnovije brojke, kada je u pitanju broj građana koji su prijavili legalizaciju objekata.

- Jutros u 10 sati imali smo više od 100.000 podnetih zahteva za evidentiranje imovine, mnogo sam srećan zbog toga. Od toga je u Nišu 5.000. U Nišu je veći procenat kuća, 50 odsto, 26 odsto pomoćni objekti. U Srbiji su 48 odsto kuće, a 25 odsto pomoćni objekti - rekao je on.

Pogledajte OVDE detaljan vodič za legalizaciju.

Konačno svoj na svome Izvor: Kurir