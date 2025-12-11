Slušaj vest

Proces prijave neupisanih objekata, koji se odvija na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, počeo je 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Građani prijave mogu podneti onlajn preko digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, uz korišćenje JMBG-a i lične karte, naloga na portalu eUprava, kao i putem uslužnih centara lokalnih samouprava ili pošta širom Srbije.

Pogledajte OVDE detaljan vodič za legalizaciju.

Biznis Kurir

Ne propustiteNekretnineDo 15 časova podneto 77.714 zahteva za legalizaciju: Ogroman odziv u programu "Svoj na svome"
Legalizacija Vranje
NekretninePosle 30 godina Stanka nazire kraj svojih muka sa kućom: "Prošla sam pakao, samo želim da moja deca imaju nešto od roditelja!"
Anketa, legalizacija
NekretninePrijavljeno više od 45.000 objekata, više od polovine elektronskim putem! Ministarka Sofronijević: Procedura je jednostavna, prijava moguća u opštinama i Pošti
Screenshot 2025-12-09 202722.jpg
NekretninePredato već 45.036 zahteva za legalizaciju! Ogromno interesovanje građana za program države "Svoj na svome"
legalizacija