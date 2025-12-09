Slušaj vest

Grejanje na 12 volti deluje sve interesantnije vlasnicima kuća i stanova koji se greju na struju ili žele da pređu na takvo grejanje, kako u Srbiji tako i u regionu, a jedan majstor je objasnio i kako sve to u stvari radi.

- Traka nema ni milimetar debljine, a pokrije se više od 50 odsto prostorije. Ne može da se ošteti gaženjem, samo da se zaseče, skalpelom, šrafcigerom... Evo vidite, tu je već napravljeno mesto za trafo u zidu, tu će doći trafo koji se napaja na 220 volti a onda se voltaža smanjuje kad se proračuna koliko je potrebno, kaže majstor i pojašnjava kako se izračunava voltaža koja iz trafoa treba da uđe u trake kroz koje se provodi struja.

- Tu se stvori jedno veliko grejno telo, veli majstor pa dodaje da će prvog dana kad se grejanje uključi, ako se radi ispod estriha, trebati jedno 12 sati, a ako je na estrih onda jedno dva-tri sata da se zagreje.

Foto: Youtube printscreen/Dolina Lašve

- Kad se uključi, jedno dva-tri sata radi dok se ne zagreje estrih (vrsta cementne košuljice ili glazure, odnosno, sloj betona u kome su termoizolcija, podno grejanje i ravnajući sloj) a onda se grejač isključi. On više ne radi, ali taj estrih zrači tu toplotu i nadalje. Slično kao TA peć, radi dok se ne zagreju šamotne cigle, a onda se grejač isključi a toplotu drže te šamotne cigle.

Kad je reč o potrošnji struje, majstor veli: Eto, tolika je da nas zovu i dalje, familija, rodbina, svi koji su ugradili već su preneli dalje jesu li zadovoljni ili ne, kako to radi i ljudi zovu...

- Koliko će se potrošiti struje, najpre i najviše zavisi od izolacije, a ovo grejanje može ići od 5 do 55 volti, zavisi od širine trake...

Dodaje da su mu ljudi tražili da radi i po zidu, što je izvodljivo, ali on to ne preporučuje jer je ipak najbolji pod. Zašto? Zato što topao vazduh ide u visinu i tako greje u ovom slučaju, a kad dolazi iz zida vruć vazduh brzo se izdigne u visinu i ne oseti se da greje.

Može, veli, da se ugradi i u bazen i da ga tako greje, ali se radi drugačije s hidroizolacijom jer, naravno, ne sme biti kontakta struje i vode.

Kad je reč o ovom grejanju, prednost je što ne zauzima prostor, ujednačeno je, a svaka prostorija ima svoj termostat pa tamo gde nikog nema može da se isključi ili smanji. Može da se uključi i isključi mobilnim telefonom, da ne greje kad nikog nema, nego pre nego što krenete kući s posla uključite, pa vas čeka toplo.

1/5 Vidi galeriju Šta je grejanje na 12 volti i koliko košta Foto: Youtube printscreen/Dolina Lašve

- Traka je uža ili šira u zavisnosti od veličine prostorije, pa su trake uže za manje prostorije poput kupatila, traka ima garanciju od 20 godina, ali ako se fizički ne ošteti nema šta da joj bude, kaže majstor.

- Nema održavanja nikakvog, nema troškova, jednom kad uradite, nema više ništa! Nema prašine kao kod klime, nema vode kao kod radijatora da poplavi, da pukne cev...

- Radimo svuda, pokrili smo celu bivšu Jugu, pa Nemačka, Austrija, Holandija, a radili smo i vikendice po planinama jer ljudi kažu ko će sad da cepa i sprema drva, pa ko će stalno da ispušta vodu da voda ne zaledi i ne puknu cevi...

Kaže i da kad se postavi i izlije estrih, odozgo može sve po volji, parket, keramika, laminat...

Majstor Blaško veli i da dobar par radnika dnevno može da uradi i po 150-200 kvadrata - bez problema. Drugi put kad dođu samo montiraju trafo u već napravljen prostor u zidu.

U 24 sata sistem sveukupno radi najviše 6

Temperatura za korisnika može da bude od 18 do 24 stepena, kako ko voli, a sistem za 24 sata ne bi trebalo da radi sveukupno 6 sati. Kad zagreje on se isključi, pa se posle par sati uključi da dogreje pola stepena, pa onda opet miruje nekoliko sati.

Kolika je cena

Za Bosnu i cenu struje u Bosni finasijski izađe mesečno 2 KM (1 evro) po kvadratu što znači za 80 kvadrata - 160KM, a za te pare nema ni metar drva, a s metrom drva ne možeš ništa.

I u Srbiji ima firmi koje se bave ugradnjom ove vrste grejanja, pa naglašavaju da se čitav sistem sastoji od samo 3 komponente - traka, transformatora i termostata.