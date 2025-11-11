Slušaj vest

Iako se energetski sistemi sve više diversifikuju, TA grejanje ostaje popularno zbog jednostavne upotrebe i mogućnosti da se koristi jeftinija noćna tarifa električne energije.

Prema najnovijim podacima Agencije za energetiku Srbije (AERS), troškovi grejanja na struju u sezoni 2025/2026. biće oko 25% viši nego prethodne godine. Agencija je objavila i procene koje pokazuju stvarne izdatke domaćinstava koja koriste ovaj vid grejanja.

Za prosečno izolovan stan površine 60 kvadrata, koji se greje na 20 stepeni tokom 180 dana sezone (u proseku 16 sati dnevno), potrebno je oko 9.000 kilovat-sati (kWh) energije, navodi B92.

Ova potrošnja odgovara proseku od 150 kWh po kvadratnom metru, što se smatra standardnom vrednošću za objekte sa srednjom termičkom izolacijom u Srbiji. Ipak, mnogi građani u hladnim danima dopunjuju peći i tokom dana, ne sluteći koliko to povećava troškove.

TA peć uključivati isključivo noću Foto: Kurir, Shutterstock

Koliko je isplativo noćno punjenje?

Domaćinstva koja pune TA peći isključivo noću, kada važi jeftinija tarifa, mogu očekivati godišnje troškove grejanja od oko 102.700 dinara.

Međutim, ako se peć dopunjava i tokom dana, situacija se znatno menja. Samo dva sata dopunjavanja dnevno u skupljoj tarifi povećavaju troškove za oko 40%, pa ukupni godišnji iznos dostiže i 142.000 dinara.

Podsećamo, od 1. oktobra struja za domaćinstva u Srbiji poskupela je u proseku 6,6%, što prosečan mesečni račun povećava za oko 228 dinara.

Dodatno, granica za prelazak u crvenu zonu potrošnje spuštena je sa 1.600 na 1.200 kWh mesečno, pa građani koji koriste TA peći, električne kotlove ili klima uređaje za grejanje moraju pažljivo da prate potrošnju kako ne bi plaćali struju po znatno višoj tarifi.

Poređenje troškova različitih energenata

Najavljeno je i spuštanje granice za ulazak u crveno Foto: Kurir, Shutterstock

Prema procenama AERS-a, najniže troškove grejanja imaće domaćinstva koja koriste drva - posebno u delovima Srbije gde se ogrev može nabaviti po nižoj ceni (oko 6.430 dinara po m³). Uz novije peći sa efikasnošću od oko 65%, trošak grejanja iznosiće oko 53.000 dinara godišnje.

Ako se koristi skuplje ogrevno drvo (oko 9.000 dinara po m³) i peći sa nižom efikasnošću, troškovi rastu na oko 87.500 dinara. Cene ogrevnog drveta u odnosu na prošlu sezonu više su za do 2%.

Slede domaćinstva koja koriste pelet - njihovi troškovi biće oko 76.000 dinara.

Grejanje na prirodni gas ostaje na istom nivou kao prošle sezone - oko 59.500 dinara, što je samo 6.500 dinara više od najpovoljnijeg grejanja na drva.

Za grejanje na ugalj, troškovi ostaju nepromenjeni - oko 77.700 dinara.

Najviše će platiti domaćinstva koja koriste propan-butan gas - oko 172.000 dinara, što je oko 4% više nego prošle godine.

Najskuplji način grejanja i dalje je električna energija korišćena direktno u grejnim telima i električnim kotlovima za etažno grejanje - za to je potrebno više od 250.000 dinara godišnje, prema trenutnim cenama.