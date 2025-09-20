Najavljeno je i spuštanje granice za ulazak u crveno

U Srbiji ne postoje tačni podaci koliko domaćinstava se greje isključivo na struju, ali se pretpostavlja da ih je oko 350.000, odnosno oko 17 odsto. Njihovi računi za grejanje će od 1. oktobra biti znatno veći, s obzirom da je najavljeno i spuštanje granice za ulazak u "crveno" sa 1.600 na 1.200 kilovata mesečno.

Na to koliko će iznositi račun za struju za grejanje prostora od, primera radi, 60 kvadratnih metara utiče više faktora. To su najpre uređaji koji se koriste za zagrevanje - TA peć, električni radijator, klima uređaj (inverter), podno grejanje ili grejanje na toplotnu pumpu. Važna stvar je i izolacija prostora, odnosno da li su zidovi i prozori dobro izolovani, kao i spoljašnja temperatura. Važno je napomenuti i da nemamo svi isti stav o toploj prostoriji, pa tako neki zagrevaju do 20, a ima i onih kod kojih se temperatura u stanu ne spušta ispod 25 stepeni.

Račun za struju za stan od 60 kvadrata koji se zagreva klima uređajem ili radijatorima Prosečna potrošnja: 50–100 W po kvadratnom metru

Radno vreme: šest do10 sati dnevno

Potrošnja na mesečnom nivou oko 1.800 kilovata

Račun za struju od 8.400 do 21.600 dinara Račun za struju za stan od 60 kvadrata koji se greje na TA peći Raspodela po tarifi - 70 odsto noćna (jeftina struja) i 30 procenata dnevna (skuplja struja)

radno vreme - 12 sati dnevno

koristi obe tarife (jeftina i skupa struja)

Potrošnja mesečno oko 1,800 kilovatsati

Račun za struju oko 16.500 dinara

Ako se TA peći pune samo noću, račun može pasti i na iznos od 9.000 do 11.000 dinara. Ako su izolacija loša ili prostor hladan, potrošnja može biti i veća i prelaziti 2.000 kilovatsati. TA peći su najisplativije kada se optimalno pune noću i ne uključuju često danju.

Mesečni račun za struju u zavisnosti od uređaja kojim se zagreva stan:

1. TA peć radi samo kada je jeftina struja - 6.000 do 12.000 dinara

2. Klima inverter - 4.500 do 9.000 dinara

3. Električni radijatori - 9.000 do 18.000 dinara

4. Podno grejanje (struja) - 10.000 do 20.000 dinara

5. Toplotna pumpa (COP 3+) - 3.000 do 6.000 dinara