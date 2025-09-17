Slušaj vest

Međutim, kako upozoravaju stručnjaci, jedan od najvećih „skrivenih potrošača“ energije nalazi se upravo u kuhinji, mikrotalasna pećnica.

Dok većina ljudi pazi na potrošnju klima-uređaja, bojlera ili grejanja, malo ko obraća pažnju na mikrotalasnu, koja i kada ne radi – troši struju.

Uređaj koji najčešće troši struju u tzv. ‘fantomskoj potrošnji’ je upravo mikrotalasna“, kaže Kori Gilgan, vlasnik kompanije Oregon Generators. „Većina domaćinstava nema pojma da njihova mikrotalasna crpi energiju 24 sata dnevno, čak i kada ne zagrevaju hranu.“

Mikrotalasna je skriveni kradljivac struje Foto: Shutterstock

Razlog je u tome što su unutrašnji elektronski sklopovi i digitalni displej stalno uključeni, pa aparat neprekidno koristi struju. Stručnjaci ovaj fenomen nazivaju „fantomska“ ili „vampirska energija“. Iako mikrotalasna u stanju pripravnosti troši samo oko 4 vata na sat, to se na godišnjem nivou može popeti do 35 kWh.

Kada se tome dodaju i drugi uređaji – od aparata za kafu do punjača – nepotrebno se može izgubiti i do 10% mesečnog računa za struju.

Koliko to zaista košta?

U državama sa visokim cenama električne energije, „fantomska potrošnja“ može godišnje iznositi i do 440 dolara, što je približno 374 evra, odnosno oko 43.700 dinara. „Kad se tome pridodaju troškovi letnjeg hlađenja, to zaista postaje osetno na računu“, upozorava Gilgan.

Mogu vam pomoći pametni produžni kablovi Foto: Shutterstock

Kako smanjiti potrošnju?

Dobra vest je da se problem lako rešava bez dodatnih troškova:

-isključite mikrotalasnu i slične aparate kada se ne koriste,

-koristite pametne produžne kablove koji automatski prekidaju napajanje,

-instalirajte pametne utičnice koje se mogu programirati da gase uređaje noću ili kada niste kod kuće.