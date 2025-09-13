Slušaj vest

Računi će biti veći i do 33 odsto, crvena zona spušta se na 1.200 kWh, ali postoji trik: ako koristite uređaje u periodu jeftine tarife, mesečno možete uštedeti i više od 4.000 dinara.

Građane Srbije od 1. oktobra čeka novi udar na kućni budžet. Struja poskupljuje, a crvena zona spušta se na 1.200 kWh mesečno. To znači da će mnogi već u decembru i januaru, kada potrošnja skače, plaćati račune veće i do trećine.

Prenos električne energije poskupljuje za 10 odsto, distribucija za 16 odsto, a nova granica za crvenu zonu znači da će svi koji potroše više od 1.200 kWh biti žestoko udareni po džepu.

Za one koji se greju na struju – ovo je najgora vest.

Evo kad je jeftina struja

Dobra vest je da postoji način da se uštedi. Jeftina (noćna) tarifa važi od 23 časa do 7 ujutru u Vojvodini i većem delu Srbije. U Beogradu je od ponoći do 8h, a u centralnoj Srbiji od 22 do 6h.

Ako imate dvotarifno brojilo – višu i nižu tarifu na računu – možete koristiti ovu pogodnost i račun smanjiti za hiljade dinara.

Koliko para možete da uštedite?

Noćna struja je i do četiri puta jeftinija od dnevne. Evo šta to znači u praksi:

Manja domaćinstva (400 kWh) – ušteda do 1.500 dinara mesečno.

Prosečne porodice (800 kWh) – račun manji za 2.000 do 3.000 dinara.

Velike porodice ili oni na grejanju (1.200 kWh) – čak do 4.500 dinara mesečno manje!

Koji uređaji troše najviše?

Najveći „žderač“ struje je bojler. Ako ga uključujete samo noću – račun će biti manji i do 1.000 dinara mesečno.

Tu su i veš mašina i sudomašina – podesite ih da rade posle 23 časa. Ako se grejete na struju, pomerite što više rada grejnih tela u period jeftine tarife.

Čak i sitnice znače: punjenje telefona, laptopa ili skutera radite noću.

Od oktobra svaka potrošena kWh biće skuplje plaćena. Ali ako pametno rasporedite potrošnju i koristite jeftinu tarifu, na mesečnom računu može da ostane i do 4.500 dinara više u džepu.

Sitnice prave ogromnu razliku – svaka kWh noću košta četiri puta manje nego danju!

