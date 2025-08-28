Slušaj vest

Računi za struju uskoro će izgledati drugačije. Crvena zona ostaje, pragovi se pomeraju, a energetska kriza i dalje diktira cene na svetskom tržištu.

Dok deo građana strahuje zbog poskupljenja, država najavljuje i nove mere podrške. Za penzionere sa najnižim primanjima i socijalno ugrožene, računi će biti niži i do 1.000 dinara mesečno, uz dodatne popuste za redovne platiše

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su električar Branko Zrnić, stručnjak za energetiku Miodrag Kapor i ekonomista Miljan Jovićević.

Kapor: Najveća inicijativa za potrošača da troši manje struje je cena

Kapor navodi to što je dobro što je ograničena cena ogrevnog drva, a tako se greje polovina domaćinstava u Srbiji, jer u slučaju kada građani ne mogu da priušte drvo, oni bi se okrneuli grejanju na struju.

- Najveća inicijativa za potrošača da smanji svoju potrošnju je cena, kampanje imaju manji efekat. Smanjenje potrošnje neće zadovoljiti potrebe za investicijama u elektronskom sistemu. Nepopularno je u svakom smislu povećanje cene, i u političkom i u ekonomskom smislu - kaže Kapor.

On dodaje i da treba imati u vidu ugrožene kategorije građana, van toga da li su oni penzioneri ili ne.

Zrnić: Pravilnim korišćenjem uređaja možete uštedeti

Zrnić kaže da se moramo prilagoditi i naučiti da štedimo, a da usled svoje neodgovornosti i plaćamo više:

- Suština je da udarite čveka po džepu da bi se razumeli. Suština je u našoj bahatosti. Mi smo u stanju da zanemarimo druge, ni jedan apel ne radi - kaže Zrnić.

On savetuje građane da budu odgovorni i pravilno koriste uređaje, čime će i sami uštedeti:

- Četvoročlana porodica samo na pravilnom korišćenju klime i rerne može uštedeti čak 2.500 dinara - kaže Zrnić.

Jovićević: Građani treba da preuzmu inicijativu

Jovićević kaže da je savršen i vremenski interval za nove ekonomske mere države, jer se bliži i početak nove školske godine, što mnogim porodicama znači velike troškove.

- Prvih hiljadu osoba će dobiti fosilna goriva i drva za ogrev po najboljim uslovima kako bi spremni dočekali zimu - ističe Jovićević.

On dodaje da će značajno na kućni budžet uticati i kontrola trgovinskih marži, pa kaže i da građani treba da preuzmu inicijativu i osveste se.

- Morate da se uklopite u budžetske okvire, prihodujete, izmirite osnovne potrebe. Sve treba da bude u okviru plate, treba da insistiramo da sve smanjimo - kaže Jovićević.

Jovićević kaže i da sada za stambene kredite za mlade, što je takođe jedna od mera države koja je aktuelna već neko vreme, više nije potrebno da za mladu osobu garantuje krvni srodnik, već to može biti i prijatelj ili komšija.

