Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali govorio je o novim merama države i drugim aktuelnim temama.

Ranije danas ministar Mali bio je u kupovini u jednom marketu gde je odabrao artikle iz 23 kategorije, čije će cene biti ograničene. Kako je to izgledalo pogledajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.

"Te mere ograničanje trgovačkih marži za cilj imaju sniženje cena za skoro 20.000 proizvoda podeljenih u 23 grupe", rekao je Mali na TV Prva.

"Danas sam bio u Maksiju, evo imam račun, a 1. septembra ću opet isto uradili i kupiti iste artikle", najavio je ministar Mali da će porediti cene sad i posle uvođenja mera države.

"Svaki dinar je važan. U ovom trenutku pregovaramo o povećanju minimalne zarade od 1. januara sledeće godine. Plate su nam nikada više. Prosečna zarada u Srbiji biće preko 1.000 evra, idemo i sa povećanjem penzija".

Kaže da je to pokazatelj odgovorne ekonomske politike i da se vodi računa o tome šta je za narod važno.

Podseća da je 2011. godine minimalna zarada bila 15.700 dinara, a sada je 450 evra.

"Kada uporedite tu situaciju u Srbiji pre samo 12,13 godina... Ne ponovilo se".

Ukazao je i na razvoj infrastrukture i podsetio da smo dobili kreditni investicioni rejting

On je, govoreći o novim ekonomskim merama, rekao da se njima pokriva cena oko 80 odsto svih potrepština koje jedno prosečno domaćinstvo u Srbiji kupuje, kao što su prehrambeni proizvodi i kućna higijena.

"Radimo na podizanju plata, penzija, minimalnih zarada uz čuvanje pune zaposlenosti i zato mi je važno da paralelno spuštamo cene i da građani za svoj dinar dobiju više. S jedne strane veće zarade, s druge strane za te veće zarade mogu da kupe više robe, kako bismo direktno uticali na njihov budžet i njihov životni standard. To je još jedan pokazatelj odgovorne ekonomske politike s jedne strane i s druge strane vodimo računa o onome što je za običan narod važno i od toga nećemo odustati", naveo je Mali.

Kako je rekao, država pokazuje brigu za svaki detalj koji se tiče kvaliteta života građana Srbije, pa se tako radi i na nižoj ceni ogreva za predstojeću zimsku sezonu.

Najavio je da će narednih dana na sednici Vlade Srbije biti raspravljano i o uredbi za isplate računa za struju za penzionere.

Foto: Printscreen/TV Prva

"Krenuli smo da pobeđujemo u onome u čemu nikad pobeđivali nismo - u ekonomiji. Prošle godine bili smo treća najbrže rastuća ekonomija u Evropi".

"Ako razmišljate i radite u korist građana Srbije, slažete kockice. Kad vidite da nešto ne valja, odmah reagujete, kao sada sa cenama".

"Uprkos drugoj strani, trudimo se da zadržimo stabilnost".

Mali je dodao da je Bangladeš 120. zemlja koja je potvrdila učešće na Ekspo 2027 Beograd čime je Srbija postala zemlja sa najvećim brojem učesnika ikada na toj specijalizovanoj međunarodnoj izložbi.

"Mi smo i bićemo zemlja sa najvećim brojem učesnika na jednom specijalizovanom Ekspu ikada u istoriji. Što pokazuje ne samo značaj Srbije, ne samo brend koji smo razvili, želju tih ljudi da dođu iz celog sveta u našu zemlju, nego potencijal koji imamo", rekao je Mali.

On je istakao da se kroz razgovor sa svakom zemljom o ekonomiji, politici, kulturi, sportu i umetnosti razvijaju bilateralni odnosi i sva infrastruktura.

"Dolaze 2027. godina, dakle, završi se taj Ekspo, sve prođe kako treba, predstavimo se na pravi način i onda zamislite gde je Srbija tada. Tek tada otvaramo nova, još šira vrata, još veća vrata, daljem, ubrzanom rastu i razvoju naše ekonomije, naše privrede, naše zemlje", naveo je Mali.

On je naglasio da će Srbija u maju 2027. godine biti spremna da se predstavi celom svetu na pravi način i da se očekuje nekoliko miliona posetilaca što je važno za sve muzeje.

Govoreći o ugovoru o obnovi Muzeja vazduhoplovstva koji je danas potpisan sa Ministarstvom odbrane, Mali kaže da će on biti završen do Ekspa i da će izgledati fenomenalno i svetski.