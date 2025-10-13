Slušaj vest

Ako sledeći put baciš pokvareni telefon, stari laptop ili televizor, možda se upravo odričeš nekoliko grama zlata. Nije preterivanje - unutar savremenih elektronskih uređaja nalaze se zlato, srebro, bakar i drugi plemeniti metali.

Istraživački tim iz Švajcarske uspeo je da iz samo 20 starih matičnih ploča računara izdvoji 450 miligrama zlata od 22 karata.

Kako se iz uređaja izvlači zlato?

Naučnici sa ETH Ciriha osmislili su neobično, ali efikasno rešenje – jedan od osnovnih sastojaka procesa potiče iz nusproizvoda prerade sira. Otkrili su da taj prirodni materijal može da „uhvati“ jone zlata koji se hemijskim putem izvlače iz elektronskog otpada. Na kraju procesa materijal se zagreva, zlato se izdvaja i može se povratiti u gotovo čistom obliku.

Dobijeni uzorak sastojao se od 91 odsto zlata i 9 odsto bakra. Iako ta količina vredi svega oko 30 dolara, ako se uzme u obzir koliko miliona zastarelih uređaja leži po fiokama ili završava kao otpad, jasno je da u ovome leži ogroman ekonomski potencijal.

Elektronski otpad - nova zlatna groznica

Svet godišnje proizvede više od 50 miliona tona elektronskog otpada, u kojem se nalaze zlato, srebro, bakar i retki metali čije rudarenje inače ozbiljno zagađuje okolinu.

Zato švajcarski projekat nije samo tehnološki podvig, već i zelena inovacija: reciklažom metala smanjuje se potreba za rudnicima, dok se istovremeno za elektronsku industriju vraćaju vredne sirovine.

Takve inovacije pokazuju koliko je važno odgovornije postupati sa zastarelom tehnologijom. Umesto da završavaju u smeću, stari telefoni, ruteri ili laptopovi treba da se odnose na specijalizovana mesta za prikupljanje elektronskog otpada, gde se profesionalno rastavljaju i ponovo iskorišćavaju dragoceni delovi.