Cena zlata premašila je istorijski maksimum, a berze, takođe, beleže rekorde. Šta to znači za globalnu ekonomiju i kakvu ulogu u svemu imaju trgovinske tenzije?

Cena unce dostigla je vrednost 3.757 dolara i tako oborila istorijski rekord iz 1980. godine. Razlozi su dvostruki, očekivanja investitora da će Federalne rezerve smanjiti kamatne stope, ali i rastuća globalna neizvesnost.

- Nije zlato poskupelo, to je greška. Poenta je da je državni novac svake godine sve gori i gori. Dakle, vi za istu količinu zlata danas možete da kupite istu kuću koju ste mogli da kupite u Americi pre 100 godina. Zlato je sigurna luka, njegova vrednost se ne povećava - kaže ekonomista Aleksandar Stevanović.

Berze su takođe na istorijskom maksimumu, a indeks je oborio sve dosadašnje rekorde, što prema ocenama stručnjaka daje nadu investitorima u pogledu akcija, ali i strah od njihovog pada. Istovremeno, američka centralna banka snizila je kamatne stope prvi put od decembra i naznačila da su moguća dalja smanjenja, jer tržište rada slabi.

- Jedan od faktora koji podgrevaju tržište jesu i Trampove carine. Njegova trgovinska politika već je uzdrmala globalnu ekonomiju, a analitičari upozoravaju da bi novi talas mera mogao dodatno da poveća potražnju za sigurnim ulaganjima, a zlato je vekovima unazad na toj listi - kaže Vladimir Vasić, finansijski konsultant.

Vladan Glišić, advokat, takođe je govorio na ovu temu:

- Inače Apelacioni sud doneo je odluku da je većina tih carina koje je Tramp uveo nisu zakonite, ali ostavio ih je na snazi do 14. oktobra, gde će biti ročište na Vrhovnom sudu na kome će se odlučiti zakonitost tih carina. Dakle, vrtoglavi rast cene zlata govori o tome da je planetarna nesigurnost sve prisutna i ta je budućnost vrlo neizvesna.

Zlato i berze danas sijaju podjednako, ali istorija pokazuje da taj balans ne traje dugo. Od naredne odluke Vašingtona, da li o kamatama ili carinama, zavisiće da li svet ulazi u novi talas prosperiteta, ili u novu ekonomsku oluju.

