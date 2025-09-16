Slušaj vest

Zlato je danas jedan od najtraženijih plemenitih metala. U starom Egiptu smatralo se simbolom božanske i večne moći, a danas je postalo sinonim za bogatstvo, finansijsku sigurnost i luksuz.

NASA je otkrila najveće svetsko nalazište zlata, koje sadrži više od 20 miliona tona. Trenutno se zlato koristi kao finansijska valuta za ulaganja, u nakitu, pa čak i u proizvodnji tehnoloških komponenti. Američka Nacionalna uprava za aeronautiku i svemir otkrila je lokaciju najvećeg nalazišta zlata, što otvara mogućnosti za razvoj specijalizovanog rudarstva.

Ovo otkriće takođe postavlja pitanja i zabrinutost zbog ekonomskih i ekoloških uticaja koje bi njegovo vađenje moglo da ima.

Prema informacijama koje je objavila NASA, najveće do danas poznato nalazište zlata ne nalazi se u rudniku na Zemlji, već u okeanu. Okeanske vode sadrže do 20 miliona tona zlata otopljenog u izuzetno niskim koncentracijama.

U okeanu postoje milioni tona zlata koje se još ne može iskopati. Procenjuje se da svaki litrar vode sadrži samo 0,00000005 grama zlata, za razliku od površine Zemlje, gde se ovaj mineral nakuplja u žilama ili naslagama. To postaje nerešeni tehnički i ekonomski problem, zbog kojeg njegovo vađenje postaje nemoguće.

Vađenje svog ovog zlata predstavlja neviđeni izazov, budući da se tradicionalne metode rudarenja ne mogu primeniti u podvodnim uslovima, budući da mineral nije u čvrstom stanju i nije koncentrisan u određenim naslagama.

Tehnologije koje su trenutno dostupne za ovu vrstu rada pokazale su se neefikasnim u vađenju zlata. Stoga stručnjaci predlažu razvoj nanofiltera i naprednih hemijskih procesa koji će omogućiti vađenje zlata bez štete za okolinu.

BiznisKurir/Kamatica

BONUS VIDEO: