U okrugu Pingjiang, u provinciji Hunan, stručnjaci su potvrdili postojanje podzemnog depozita sa više od 300 metričkih tona zlata, 5.000 kilograma zlata.

Otkriće, do kog se došlo na zlatnom polju Vangu, smatra se jednim od najznačajnijih u poslednjim godinama, kako po količini tako i po čistoći rude.

Svaka tona stene sadrži do 138 grama zlata, što višestruko premašuje svetski prosek od oko osam grama po toni u podzemnim rudnicima. Upravo ta razlika pozicionira ovo nalazište među najbogatija na planeti.

Svaka tona stene sadrži do 138 grama zlata Foto: Ilustracija, Profimedia

Nalazište ne odlikuje samo veličina, već i izuzetna čistoća rude. Zbog toga ga kineske vlasti već smatraju strateškim, imajući u vidu ekonomske posledice koje može imati na globalnom nivou.

Eksploatacija je omogućena zahvaljujući inovativnim tehnologijama 3D geološkog modeliranja, koje su otkrile više od 40 rudnih vena na velikim dubinama. Trenutna bušenja dosežu i do 3.000 metara, a procene govore da bi rezerve mogle biti i veće.

Prema državnoj agenciji Sinhua, procenjena vrednost nalazišta prelazi 83 milijarde dolara. Otkriće dolazi u trenutku povećane globalne potražnje za zlatom, koje se sve više koristi kao „sigurna luka“ u uslovima ekonomske neizvesnosti.