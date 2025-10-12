Slušaj vest

Ako tražite promenu okruženja i želite da uživate u zelenilu švajcarske prirode, postoji prilika da se preselite u živopisni gradić u švajcarskom zaleđu i za to dobijete 70.000 evra. YouTube kanal "Yes Theory" pokušao je da odgovori na pitanje koje maltene svi imamo na umu - u čemu je fora?

Video prati Tomasa Braga i Stefana Tejlora na njihovom putovanju u grad Albinen. Sa njima je i Šon (poznat kao Mr. Wildenfree), koji je komentarisao jedan od njihovih videa.

Tri putnika su primetila koliko je Albinen lep, ali istovremeno i pust. U razgovoru sa lokalnim stanovnikom, saznali su da program plaćanja za nove stanovnike i dalje važi.

Albinen je prelepo, ali izolovano mesto. Uprkos više od 10.000 prijava koje je gradsko veće primilo, preseljenje nije jednostavno. Nije reč o prevari, ali da bi neko dobio subvenciju od 70.000 evra, mora da uloži 200.000 evra u grad.

Mnoge drvene brvnare u Albinenu datiraju iz 17. i 18. veka, a grad je uvršten u zaštićene spomenike Švajcarske. Do 1960-ih nije bilo puteva do grada, a zimi je često bio odsečen snegom. Poljoprivreda je bila glavni razlog naseljavanja, ali sa njenim opadanjem, mnogi stanovnici su se odselili.

Godine 2017. gradsko veće je odlučilo da stvori program subvencija za privlačenje novih stanovnika mlađih od 45 godina. Zainteresovani moraju da izgrade ili renoviraju kuću koja košta 200.000 evra, da ostanu najmanje 10 godina i da imaju stalno prebivalište sa statusom građanina ili stalnom boravišnom dozvolom.

Život u Albinenu zahteva prilagođavanje seoskom načinu života, jer nema škola, banaka, samo jedan autobus na sat i jedan bar sa prodavnicom.

Stanovnici su sreli poznate jutjubere, koji su potvrdili da je veće obnovilo program. Uprkos izazovima, poput opasnih gradskih stepenica i rizika od požara zbog peći na drva, grad sa 262 stanovnika se nada da će publicitet na društvenim mrežama i kanalu "Yes Theory" povećati broj prijava.