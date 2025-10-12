Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas će veruje da će tokom sutrašnjeg sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednikom Upravnog odbora Gasproma Aleksandrom Djukovim ruska strana prihvatiti neko od ponuđenih rešenja u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) nakon stupanja na snagu američkih.

"Pripremljeno je već nekoliko rešenja. Ima nekoliko opcija koje će predsednik Aleksandar Vučić ponuditi našim ruskim partnerima. Očekivati je, ja se nadam, da će oni neka od tih opcija prihvatiti. Sve te opcije su, kao što je predsednik rekao, fer, pune poštovanja prema našim ruskim partnerima, ali sve te opcije štite i čuvaju naše nacionalne interese i standard naših građana i našu privredu, što je i logično i prirodno", rekla je Brnabić na TV Pink.

Kako je rekla, veruje da Vučić ima već pripremljene opcije na bilo koji odgovor ruske strane u vezi sa NIS-om i šta će Srbija dalje raditi u odnosu na odgovore.

"Ja se nadam da će se koliko sutra naći makar neko rešenje kuda da idemo dalje, ali bez obzira na sve, koliko god teška situacija bila, znam da će se konačno naći rešenje koje neće ugrožavati naše građane i našu privredu", rekla je Brnabić.

Foto: Printskrin Pink TV

Istakla je da je Vučić, ma koliko teška situacija bila, pokazao izuzetnu principijelnost i da veruje da nema nijedne zemlje na svetu koja na mestu Srbije ne bi odmah privatizovala NIS.

"Nema zemlje, osim Srbije, koja bi bila toliko principijelna. Ja još jednom kažem da se ponosim što sam deo tima Aleksandra Vučića i što sam u zemlji koja neće nacionalizovati i koja će poštovati i ugovore iz 2008. goduine koji su za mene katastrofalni, ali ozbiljnost jedne zemlje se ogleda po tome što mora da poštuje to što su ranije vlade radile", istakla je Brnabić.

Dodala je da je današnja situacija neuporediva sa onom iz 90-tih godina prošlog veka i tadašnjim sankcijama.

Istakla je da je i dalje zapanjuju i da se nikada neće navići na to da u našoj zemlji postoje ljudi koji se, kako je rekla, raduju svemu lošem što se desi, bez obzira da li to zavisi ili ne zavisi od vlasti ili bilo koga u zemlji.

"Ljudi tipa Slobe Georgijeva, ali i generalno svih blokadera, uključujući tu ove blokadere iz bivše vlasti, postojano se drže tog principa što gore to bolje. Dakle, što gore po Srbiju, to bolje po njih", rekla je Brnabić.

Dodala je da u parlamentarnoj demokratiji kakva je Srbija u redu i dobro biti opozicija, imati svoje mišljenje koje se razlikuje, imati svoju politiku.