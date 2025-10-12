Slušaj vest

Predstavnici Radne grupe Ujedinjenih nacija za biznis i ljudska prava Lira Jakulevicijene i Robert Mek Korkodejl sa saradnicima sastali su se u subotu sa menadžmentom Srbija Ziđin Koper i razgledali metalurški kompleks u Boru. Cilj posete bio je da se informišu o daljim planovima kompanije i izazovima sa kojima se Srbija Ziđin Koper suočava prilikom realizacije aktuelnih i budućih poslovnih aktivnosti.

Delegacija UN predstavila je generalnom direktoru Srbija Zidin Koper Cuu Goudžu mandat Radne grupe, kao i pitanja od važnosti za njen rad, pre svega o primeni principa UN u oblasti biznisa, poslovnih entiteta i ljudskih prava.

1/13 Vidi galeriju Delegacija UN u Ziđin kuperu Foto: IGOR MITROVIC/Serbia Zijin Copper

-Mi smo nezavisni stručnjaci koji se bave ljudskim pravima. Ne zanima nas politka, ne radimo ni za jednu kompaniju i ni za jednu vladu. Prikupljamo na terenu informacije i zato smo želeli da dođemo u Bor. Neće sve kompanije da dozvole takvu vrstu posete i zbog toga smo zahvalni što ste nam otvorili vrata. Pitanja u oblasti biznisa i ljudskih prava posmatramo iz svoje perspektive, poslovni entiteti verovatno nemaju isto viđenje i zbog toga nam je bilo važno da se sretnemo sa vama i da prilikom sastavljanja prelaznog izveštaja, koji ćemo javnosti predstaviti 15. oktobra, uzmemo u obzir sve što smo od vas čuli. Izveštaj će biti kratak, u njemu nećemo moći sve da kažemo, ali ćemo uravnotežiti sve pozitivne efekte koje ste ostvarili, a koji su neporečivi, sa oblastima u kojima još uvek ima mesta za poboljšanje. Jer, složićete se, rudarski sektor nije sektor koji nema uticaj na životnu sredinu i ljudska prava - rekla je predstavnica Radne grupe UN Lira Jakulevicijene.

Korak po korak

Generalni direktor Srbija Zidin Koper Cu Guodžu istakao je da je potrebno uložiti još mnogo energije, napora i investicija u poboljšanje, pre svega, istorijskog nasleđa stogodišnjeg rudarenja na ovim prostorima jer, kako je rekao, sedam godina je premalo da se potpuno dovede u red ono što je decenijama zanemarivano. Ide se korak po korak, kompanija to čini etapno, istakao je Cu i pozvao predstavnike UN da menadžmentu dostave smernice i sugestije.

- Izuzetno cenimo priliku da se uključimo u otvoreni dijalog sa Radnom grupom Ujedinjenih nacija. Vaše smernice u promociji primene vodećih principa UN o poslovanju i ljudskim pravima širom sveta su tesno usklađene sa našom korporativnom vizijom i vrednostima. Stalno usklađujemo poslovanje sa najboljim medunarodnim praksama u oblastima ljudskih prava, rada, bezbednosti i zaštite životne sredine i čvrsto verujemo da odgovorno ponašanje u poslovanju nije samo obaveza, već i ključni pokretač održivog lokalnog razvoja. Zbog toga poštujemo principe otvorenosti, transparentnosti, saradnje i obostrane koristi - rekao je Cu.

Odlični rezultati

Na sastanku koji je usledio po obilasku metalurškog kompleksa razgovaralo se o realizaciji aktuelnih rudarskih projekata, primeni principa zaštite životne sredine, saradnji sa lokalnom zajednicom i o društveno odgovornom poslovanju. U toku sastanka istaknuto je da je kompanija najveću pažnju u proteklom periodu poklonila oblasti zaštite životne sredine. Čulo se da su realizovane brojne mere za unapređenje kvaliteta vazduha, vode i zemljišta koje su dale odlične rezultate u poredenju sa periodom pre dolaska strateškog partnera.



Transparetan rad Retka kompanija sa mehanizmom žalbe za zaposlene