Na listi 100 najboljih jela na svetu za 2025/2026. čuvenog sajta Tejst atlas užička komplet lepinja zauzela je vrhunsko osmo mesto, kao jedno od najidealnijih za doručak.

Kao tri najbolja mesta na kojima se može uživati u njenom ukusu navedeni su "Šuljaga" (Užice), "Blu mun I" (Užice) i "Zorina krčma" (Dobroselica - Zlatibor).

Nekada se zvala "lepinja sa sve", a proizvodnja je počela šezdesetih godina upravo u pekari "Šuljaga". Dragan Lazić, naslednik posla i vlasnik objekta u kom je "lepinja za sve" jedino što se prodaje, zaštitio je proizvod još 2005.

- Njeno izvorno ime je "lepinja sa sve", a "kompletuša" je s jogurtom, jer su deca tražila jogurt uz nju. Pravi naš proizvod se sastoji od lepinje, kajmaka, jaja i pretopa - objašnjava za Biznsi Kurir Dragan i dodaje da ju je narod prozvao i komplet lepinja.

CENA KOMPLET LEPINJE 300 DINARA I u ovakvoj atmosferi kod "Šuljage", gde se oseća duh pređašnjih vremena, jesti ovaj specijalitet, predstavlja pravi gurmanski ugođaj. A za jednu kompeltušu potrebno je izdvojiti 300 dinara. Ko uz nju uzme i jogurt taj "doručak" će g koštati 350 dinara.

I posle više od pola veka specijalitet se priprema po izvornoj recepturi.

- U pekari pravimo testo, pa lepinju pečemo u staroj zidanoj srpskoj peći, gde je direktno loženje isključivo bukovim drvima. Kada se ispeče, seče se poklopac tako da bude malo udubljena. U nju stavljamo pomešani kajmak i jaje, pa se to ponovo peče nekoliko minuta, zavisi kako ko voli, da li življu ili pečeniju. Na kraju se stavlja pretop, opet koliko ko voli. Pretop je uglavnom mešavina svinjskog i jagnjećeg, mada imamo i odvojeno, jer imamo goste koji ne jedu svinjske proizvode - ističe radnica Vida.

Užička komplet lepinja kod Šuljage Izvor: Kurir

Pekara je na istom mestu još od njenog osnivanja i svaki dan je puna mušterija. Objekat u kome se nalazi sagrađen je u tursko doba.

- Pekara je napravljena 1826. godine. U međuvremenu smo radili neke manje rekonstrukcije, ali 2023. smo uradili najveću. Adaptiran je samo prostor, a što se tiče proizvodnje sve je isto, na tradicionalni način. Zidovi su od kamena koji je tu bio još u turskom dobu. I grede su isto tako iz tog doba - priča Dragan.