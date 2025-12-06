Slušaj vest

Na listi 100 najboljih jela na svetu u 2025/2026., koju svake godine objavljuje sajt "Taste Atlas", užička komplet lepinja zauzela je 8. poziciju, kao jelo koje se jede za doručak.

I sirnica iz BiH na listi

Za najbolje jelo proglašenža je supa "Vori-vori" iz Paragvaja, a na listi najboljih 100. jela na svetu našlo je i jedno jelo iz Bosne i hrrcegovine, a to je "sirnica" iz sarajvske buregdžinice "Oklagija" koja se našla na 62.mestu.

Što se tiče užičke komplet lepinje za nju su na sajtu "Taste Atlas" istaknuta tri mesta u kojima je najbolja: Šuljaga (Užice), Blue Moon I (Užice), Zorina Krčma (Dobroselica).

- Ova poslastica se sastoji od tradicionalnog pljosnatog hleba (lepinje) koji se preseče na pola, premaže bogatim kajmakom i odozgo prelije jajetom. Tako pripremljena lepinja se kratko zapeče, a zatim se zalije mešavinom toplog mesnog soka i masnoće, koja je lokalno poznata pod nazivom pretop - piše u opisu komplet lepinje na sajtu Taste Atlas.

Užička komplet lepinja Foto: Printscreen/Instagram/laganosp

Dodaje se i da se "naziv komplet može se slobodno prevesti kao „sa svime“, a jelo se tradicionalno vezuje za Užice i Zlatibor".

- Veruje se da potiče iz perioda pre Drugog svetskog rata, dok je naziv zvanično registrovao Dragan Lazić, sadašnji vlasnik pekare „Kod Šuljage“ u Užicu -piše na sajtu Taste Atlas.

Iako je izuzetno hranljivo i kalorično, ovo jelo se najčešće jede za doručak, a najbolje se slaže uz čašu jogurta ili kiselog mleka. Za najautentičnije iskustvo preporučuje se da se jede rukama.

LISTA 10 NAJBOLJIH JELA NA SVETU ZA 2025/2026: 1. Vori-vori - Paragvaj 2. Pizza Napolitana - Italija 3. Tajarin al tartufo bianco d'Alba - Italija 4. Sate kambing - Indonezija 5. Cağ kebabı - Turska 6. Kontosouvli - Grčka 7. Arroz tapado - Peru 8. Komplet lepinjA - Srbija 9. Birria tacos (Quesabirria) - Mekisko 10. Pappardelle al cinghiale - Italija

Pobedila supa Vori Vori iz Pargvaja

Pobedničko jelo "Vori vori" iz Paragvaja je supa koja se priprema od malih kuglica od kukuruznog brašna i sira, kuvanih u bujonu koji često sadrži piletinu, povrće i začinsko bilje, a smatra se jednim od osnovnih jela u ruralnim i urbanim krajevima širom zemlje.