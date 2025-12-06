Slušaj vest

Na listi 100 najboljih jela na svetu u 2025/2026., koju svake godine objavljuje sajt "Taste Atlas", užička komplet lepinja zauzela je 8. poziciju, kao jelo koje se jede za doručak.

I sirnica iz BiH na listi

Za najbolje jelo proglašenža je supa "Vori-vori" iz Paragvaja,  a na listi najboljih 100. jela na svetu našlo je i jedno jelo iz Bosne i hrrcegovine, a to je "sirnica" iz sarajvske buregdžinice "Oklagija" koja se našla na 62.mestu. 

Što se tiče užičke komplet lepinje za nju su na sajtu "Taste Atlas" istaknuta tri mesta u kojima je najbolja: Šuljaga (Užice), Blue Moon I (Užice), Zorina Krčma (Dobroselica). 

- Ova poslastica se sastoji od tradicionalnog pljosnatog hleba (lepinje) koji se preseče na pola, premaže bogatim kajmakom i odozgo prelije jajetom. Tako pripremljena lepinja se kratko zapeče, a zatim se zalije mešavinom toplog mesnog soka i masnoće, koja je lokalno poznata pod nazivom pretop - piše u opisu komplet lepinje na sajtu Taste Atlas. 

1000048386.jpg
Užička komplet lepinja Foto: Printscreen/Instagram/laganosp

Dodaje se i da se "naziv komplet može se slobodno prevesti kao „sa svime“, a jelo se tradicionalno vezuje za Užice i Zlatibor".

- Veruje se da potiče iz perioda pre Drugog svetskog rata, dok je naziv zvanično registrovao Dragan Lazić, sadašnji vlasnik pekare „Kod Šuljage“ u Užicu -piše na sajtu Taste Atlas.

Iako je izuzetno hranljivo i kalorično, ovo jelo se najčešće jede za doručak, a najbolje se slaže uz čašu jogurta ili kiselog mleka. Za najautentičnije iskustvo preporučuje se da se jede rukama.

LISTA 10 NAJBOLJIH JELA NA SVETU  ZA 2025/2026:

1. Vori-vori - Paragvaj

2. Pizza Napolitana - Italija

3. Tajarin al tartufo bianco d'Alba - Italija

4. Sate kambing - Indonezija

5. Cağ kebabı - Turska

6. Kontosouvli - Grčka

7. Arroz tapado - Peru

8. Komplet lepinjA - Srbija

9. Birria tacos (Quesabirria) - Mekisko

10. Pappardelle al cinghiale - Italija

Pobedila supa Vori Vori iz Pargvaja

Pobedničko jelo "Vori vori" iz Paragvaja je supa koja se priprema od malih kuglica od kukuruznog brašna i sira, kuvanih u bujonu koji često sadrži piletinu, povrće i začinsko bilje, a smatra se jednim od osnovnih jela u ruralnim i urbanim krajevima širom zemlje.

Priprema podrazumeva mešanje sitno mlevenog kukuruznog brašna sa rendanim sirom i malom količinom masti ili čorbe kako bi se dobilo čvrsto testo, potom se oblikuju male kuglice koje se lagano kuvaju u tiho ključalom bujonu dok ne nabubre i omekšaju. Supa se začinjava crnim lukom, belim lukom, peršunom, a ponekad i paprikom, i služi se čim knedle dostignu jednoličnu teksturu.

Ne propustiteZanimljivostiSrpsko jelo ušlo u finale izbora za najbolje na svetu: Godinama je hit među gurmanima, a sada je ponovo u centru pažnje
kafana u Srbiji
InfoBizSRPSKI DORUČAK NA LISTI NAJBOLJIH NA SVETU: Specijalitet od kojeg polazi voda na usta, zauzeo drugo mesto! Svi ga obožavamo
profimedia0128558378.jpg
Moj biznisJEDINO DRAGAN PRAVI NAJBOLJI DORUČAK NA SVETU PO ORIGINALNOJ RECEPTURI: Iz svih krajeva dolaze kod njega da probaju čuveni specijalitet
dragan-lazic--lepinja-sa-sve-4.jpg
NovčanikSRBI NISU MOGLI DA VERUJU KAD SU DOBILI RAČUN U OVOM RESTORANU: Za sve ovo platili svega 1.700 RSD, a najeli se pošteno!
789798.jpg