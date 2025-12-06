Srpska komplet lepinja u vrhu liste najboljih jela na svetu: Pobedu odnelo kuvano jelo iz Paragvaja
Na listi 100 najboljih jela na svetu u 2025/2026., koju svake godine objavljuje sajt "Taste Atlas", užička komplet lepinja zauzela je 8. poziciju, kao jelo koje se jede za doručak.
I sirnica iz BiH na listi
Za najbolje jelo proglašenža je supa "Vori-vori" iz Paragvaja, a na listi najboljih 100. jela na svetu našlo je i jedno jelo iz Bosne i hrrcegovine, a to je "sirnica" iz sarajvske buregdžinice "Oklagija" koja se našla na 62.mestu.
Što se tiče užičke komplet lepinje za nju su na sajtu "Taste Atlas" istaknuta tri mesta u kojima je najbolja: Šuljaga (Užice), Blue Moon I (Užice), Zorina Krčma (Dobroselica).
- Ova poslastica se sastoji od tradicionalnog pljosnatog hleba (lepinje) koji se preseče na pola, premaže bogatim kajmakom i odozgo prelije jajetom. Tako pripremljena lepinja se kratko zapeče, a zatim se zalije mešavinom toplog mesnog soka i masnoće, koja je lokalno poznata pod nazivom pretop - piše u opisu komplet lepinje na sajtu Taste Atlas.
Dodaje se i da se "naziv komplet može se slobodno prevesti kao „sa svime“, a jelo se tradicionalno vezuje za Užice i Zlatibor".
- Veruje se da potiče iz perioda pre Drugog svetskog rata, dok je naziv zvanično registrovao Dragan Lazić, sadašnji vlasnik pekare „Kod Šuljage“ u Užicu -piše na sajtu Taste Atlas.
Iako je izuzetno hranljivo i kalorično, ovo jelo se najčešće jede za doručak, a najbolje se slaže uz čašu jogurta ili kiselog mleka. Za najautentičnije iskustvo preporučuje se da se jede rukama.
LISTA 10 NAJBOLJIH JELA NA SVETU ZA 2025/2026:
1. Vori-vori - Paragvaj
2. Pizza Napolitana - Italija
3. Tajarin al tartufo bianco d'Alba - Italija
4. Sate kambing - Indonezija
5. Cağ kebabı - Turska
6. Kontosouvli - Grčka
7. Arroz tapado - Peru
8. Komplet lepinjA - Srbija
9. Birria tacos (Quesabirria) - Mekisko
10. Pappardelle al cinghiale - Italija
Pobedila supa Vori Vori iz Pargvaja
Pobedničko jelo "Vori vori" iz Paragvaja je supa koja se priprema od malih kuglica od kukuruznog brašna i sira, kuvanih u bujonu koji često sadrži piletinu, povrće i začinsko bilje, a smatra se jednim od osnovnih jela u ruralnim i urbanim krajevima širom zemlje.
Priprema podrazumeva mešanje sitno mlevenog kukuruznog brašna sa rendanim sirom i malom količinom masti ili čorbe kako bi se dobilo čvrsto testo, potom se oblikuju male kuglice koje se lagano kuvaju u tiho ključalom bujonu dok ne nabubre i omekšaju. Supa se začinjava crnim lukom, belim lukom, peršunom, a ponekad i paprikom, i služi se čim knedle dostignu jednoličnu teksturu.