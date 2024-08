SRBI NISU MOGLI DA VERUJU KAD SU DOBILI RAČUN U OVOM RESTORANU: Za sve ovo platili svega 1.700 RSD, a najeli se pošteno!

U restoranu na Zlatiboru domaći specijalitet komplet lepinja služi se i u najvrelijim danima leta.

"Evo me kod tog i tog", imenuje vlasnika kafane.

"Da ručamo i polazimo", kaže gost u drugom delu kratkog telefonskog razgovora.

Jasno je onom s druge strane slušalice gde se ovaj nalazi - ne postavlja potpitanja, a onima koji su taj razgovor nehotice čuli jasno je da su u restoranu poznatom u kraju.

Do tog časa ne znajući da idu na "provereno mesto", čitali su recenzije na Guglu. Stranci u potpisu toplo preporučuju komplet lepinju, nazivajući je srpskim specijalitetom.

foto: Kurir/Z.G.

Pogled na meni otvara više opcija - lepinju s kajmakom i pršutom, lepinju s kajmakom, komplet... Ova poslednja je s kajmakom, jajima i pretopom, po ceni smeštena "u sredinu".

Za dve domaće kafe s ratlukom, dve komplet lepinje i jednu paradajz salatu, cena je pravo iznenađenje. Par turista mogao bi pojesti dva specijaliteta za 1.100 dinara. Sa kafom i salatom ceo račun iznosi 1.700 dinara.

Kada se na to doda podatak da je Zlatibor poznato turističko mesto u Srbiji ili kada se cena komplet lepinje uporedi s cenom pečenja, koje je npr. u Guči koštalo do 3.300 dinara po kilu za praseće, odnosno do 3.800 za jagnjeće, iznenađenje ovim cehom samo raste.

BiznisKurir/Telegraf Biznis