Zimski raspust ispunio je planinsku visoravan Rudno kod Kraljeva do poslednjeg mesta. Za protekli vikend, domaćini kažu, tražio se krevet više.

Na Rudnu nema ski liftova i uređenih staza. Umesto njih su prostrane livade, tišina i bezbedno okruženje za najmlađe. Sankanje i šetnje kroz prirodu ovde su glavne zimske aktivnosti. Rudno je najosunčanija tačka Srbije, a zahvaljujući ruži vetrova udiše se najčistiji vazduh na Balkanu.

Dolaze da se nadišu

"Posetili smo i ove divne crkve Nikoljaču i Svete Trojice. Nikoljača je na jednom nestvarnom mestu u šumi, nikada ne biste rekli da će odjedanput da bude neki proplanak u kome je crkva sa zvonikom. Lepo je, ima šta da se vidi, da se nadišeš čistog vazduha", kaže Miloš Nikolić iz Beograda.

Na trpezi Milijane Šekler glavna je heljda. Ova stara žitarica ponovo je osnova svega - od hleba i kačamaka do pita i palačinki.

Gosti jedu isto što i deca domaćina

- Što jede moja porodica, to jedu i moji gosti. Oni čak traže da deca moja jedu sa njihovom. Sve je rezervisano zimus, još ranije. Imala sam 34 gosta. Šesnaestoro dece. Bio je sneg. Uživanje - navodi Milijana Šekler iz domaćinstva "Šekler".

- April, maj, jun, jul, avgust, septambar teško da ima mesta, ali u martu još ima puno mesta i možda neka prva polovina aprila - kaže Slađana Milikić Sretović iz pansiona "Nebo".

Kod Slađane Milikić Sretović gosti insistiraju na jednostavnosti. Ovde dominira prisna porodična atmosfera i trpeza koja se decenijama ne menja.

Kao kod bake i tetke na selu

- Ja volim da kažem da je ovo selo. Baka i tetka sa sela kod kojih mogu da dođu za raspuste, za odmore, da se osete kao da dolaze kući. I ja ih doživljavam kao da moji dolaze. To je jedan poseban doživaljaj - objašnjava Slađana Milikić Sretović iz pansiona "Nebo".

Povećan broj posetilaca znači i više obaveza. Kada je selo puno, kažu Rudnjani, korist imaju svi.