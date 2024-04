CVETA I DRAGAN USPEŠNO SPOJILI NJIVU I TURIZAM: Rezultatima su veoma zadovoljni - 'Može odlično da se zaradi'

Najveći broj stanovnika u ljubovijskom kraju bavi se poljoprivredom i turizmom, a meštani su s godinama počeli da sarađuju jedni sa drugima na zajedničku korist.

Ugostitelji za potrebe gostiju kupuju domaće proizvode od lokalnih proizvođača čime se priča zaokružuje, jer sav novac ostaje kod malih seoskih poljoprivrednih i turističih gazdinstava.

Skoro sve što proizvede na svom imanju, Cveta Radojičić iz Drlača proda gostima koji u to mesto kraj Drine dolaze na odmor. Trenutno sarađuje sa dva seoska turistička gazdinstva u svom komšiliku.

- Mahom je to sir, kajmak domaći, hleb ako traže da se umesi, uštipci domaći, pite, domaća jaja, za sezonu letnju paprika, paradajz i to prodajemo kad stigne, znači sve domaće imamo, malina i kupina i to. Može, može da se zaradi - kaže Cveta Radojičić iz Drlača. Kraj obale Drine, od Gornje Trešnjice do Ljubovije, leti bude više gostiju nego meštana. Taj podatak lokalno stanovništvo iskoristilo je kao poslovnu priliku.

- Tu je najbitnija stavka komunikacija nas ugostitelja sa proizvođačima domaće hrane. Tu u blizini imamo jednu saradnicu sa kojom sarađujemo svakodnevno kad su gosti tu u vezi hrane. Oni se sprijatelje na kraju sa tim gostima i ti gosti žele da im naši poljoprivrednici šalju tu robu u Beograd, Novi Sad, Valjevo - dodaje Dragan Tadić, iz Drlača. Udruživanje lokalnog stanovništva put je u kom se vidi prilika za razvoj seoskog turizma, ali i ostanak mladih u ruralnim krajevima. U ljubovijskom kraju turizam je već godinama u ekspanziji, a proizvdonja zdrave hrane oblast u koju, kažu, treba ulagati.

- Samim tim i prihodi pojediničanih poljoprivrednih gazdinstava i turističkih subjekata su povećani, ali i prihodi Opštine Ljubovija. I Opština Ljubovija će u narednom perioud nastaviti da podstiče tu saradnju između poljoprivrede i turizma i nadam se da će na taj način otovoriti nova radna mesta i povećati prihodi svih činalaca - ističe Milan Jovanović, predsednik Opštine Ljubovija. Poljoprivredu i turizam u Ljuboviji vide kao strateške delatnosti, a nezagađenu prirodu i plodno zemljište za proizvodnju organske hrane - kao mamac za domaće i strane turiste.

