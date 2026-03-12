Slušaj vest

Danas je tržište znatno drugačije – cene su višestruko porasle, a kupovina vikendice na kredit postala je mnogo komplikovanija nego ranije.

Kupci i dalje traže mir, prirodu i beg od gradske gužve, ali za takav luksuz danas treba izdvojiti ozbiljan novac.

Cene u okolini Mitrovice od 19.000 do iznad 120.000 evra

U oglasima za prodaju vikendica u okolini Sremske Mitrovice mogu se pronaći nekretnine različitih cena i veličina.

Najjeftinije vikendice mogu se naći već od 19.000 evra, poput objekata u selima poput Šuljama, gde se prodaju manje vikendice na placu od oko 20 ari.

U Manđelosu se vikendica na velikom placu od oko 37 ari prodaje za oko 30.000 evra, dok se u Ležimiru objekti sa više parcela mogu pronaći za oko 32.000 evra.

Međutim, na atraktivnim lokacijama, posebno u blizini Bešenovačkog jezera ili na obali Save, cene su mnogo više.

Šta dobijate za 120.000 evra

Jedna od skupljih ponuda u okolini Sremske Mitrovice je vikendica u Martinicima na obali Save, za koju vlasnici traže oko 120.000 evra.

Ova nekretnina ima oko 90 kvadrata stambenog prostora, više soba i nalazi se u neposrednoj blizini reke. Prednost joj je lokacija uz Savu, što je čini atraktivnom za odmor, ali i potencijalno izdavanje tokom sezone.

Vikendica od 123.600 evra blizu Bešenovačkog jezera

Još jedna skuplja nekretnina nalazi se u Bešenovačkom Prnjavoru, u blizini popularnog Bešenovačkog jezera na Fruškoj gori.

Za cenu od oko 123.600 evra kupci dobijaju:

vikendicu od oko 71 kvadratnog metra

plac površine oko 1.500 kvadrata

više prostorija i kompletno opremljen objekat

pogled na prirodu Fruške gore

Prema oglasu, objekat je uknjižen i čvrste gradnje, a prednost je i blizina jezera, koje je poslednjih godina postalo jedno od najposećenijih izletišta u ovom delu Srema.

Kredit za vikendicu – skoro nemoguć

Mnogi građani koji razmišljaju o kupovini vikendice suočavaju se sa još jednim problemom – banke uglavnom ne odobravaju stambene kredite za objekte koji su u katastru upisani kao vikendice.

U takvim slučajevima kupci mogu da koriste samo gotovinske kredite, koji su u većini banaka ograničeni na oko tri miliona dinara.

Da bi banka odobrila klasičan stambeni kredit, objekat mora biti upisan kao porodična kuća ili stan.

Vikendica – radost ili trošak?

Stručnjaci za nekretnine često upozoravaju da kupci razmišljaju samo o lepom okruženju, ali zaboravljaju na dodatne troškove.

Najčešći su:

održavanje objekta koji se retko koristi

porezi i komunalni troškovi

infrastruktura i putevi koji zimi mogu biti problem

Zbog toga postoji i stara izreka među vlasnicima nekretnina da se vikendici radujete dva puta – kada je kupite i kada je prodate.