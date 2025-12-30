Slušaj vest

Kako se Nova godina približava, tržište kratkoročnog najma u Srbiji ulazi u tzv. last minute fazu, u kojoj ponuda postaje ograničena, a cene sve jasnije odražavaju odnos potražnje i raspoloživih kapaciteta. Najtraženiji objekti rezervisani su nedeljama unapred, ali u ponudi i dalje postoje stanovi, vikendice i kuće koje čekaju svoje goste, uz značajne razlike u ceni, kvalitetu i lokaciji.

Aktuelne i dostupne opcije smeštajnih jedinica pokazuju da se tržište u ovom trenutku jasno deli na tri cenovna segmenta, budžetski, srednji i premium, pri čemu svaki ima različitu potražnju.

Stanovi i manji objekti

U najnižem cenovnom segmentu nalaze se pre svega stanovi manjeg kvadrata, često van centralnih gradskih zona, kao i objekti u manjim gradovima i opštinama koje nisu primarne turističke destinacije.

Stanovi u ovom segmentu najčešće su namenjeni parovima ili manjim društvima, a njihova glavna vrednost je najniži trošak za novogodišnji boravak. Upravo zbog toga, ovi objekti se često rezervišu u poslednjem trenutku, jer predstavljaju kompromis za one koji nisu planirali proslavu unapred.

Beograd se u ovom segmentu ističe kao najskuplja opcija. U centru ili bliže centru mogu se još naći veći apartmani preko Bookinga ili Airbnb-a, pogodni za 2-6 osoba, ali je većina kapaciteta zauzeta. Za 2-3 noćenja u ovom gradu nekoliko dana pred Novu godinu potrebno je izdvojiti 200-300 evra za skromniji apartman van centra, ili 350-500 evra za lepši i bliži gradskim dešavanjima. Za isti novac u Novom Sadu može se rezervisati do 7 noćenja.

U manjim gradovima (npr. Zrenjanin, Niš, Kragujevac) još uvek postoji privatni smeštaj po cenama koje, iako rastu, mogu biti od oko 20 do 100 evra po noći, zavisno od standarda i lokacije.

Kod vikendica i kuća u najnižem cenovnom rangu, reč je uglavnom o manjim objektima, lokacijama udaljenim od glavnih turističkih centara, ograničenom kapacitetu i skromnijem opremanju. Ova ponuda i dalje postoji, ali je količinski ograničena i često zahteva brzu odluku.

Kuće i vikendice za društvo

Najveći deo preostale ponude trenutno se nalazi u srednjem cenovnom segmentu, koji je ujedno i najtraženiji. Ovde dominiraju kuće i vikendice za veća društva, sa kapacitetima od 6 do 12 osoba, što ih čini idealnim za zajednički doček.

Najčešće su u pitanju objekti u prigradskim zonama većih gradova, vikendice u blizini planina, reka i banja, sa solidnim nivoom opremljenosti i privatnosti.

Kuće za slavlja i vikendice (pogodne za veće grupe) u Srbiji u periodu tik pred Novu godinu obično su 100 evra po noćenju, a za veće grupe (10+ ljudi) cena može ići i do 600 evra po noći, zavisno od kapaciteta i sadržaja.

Međutim, cene u ovom rasponu najčešće se ne računaju po noćenju, već kao paket za praznični period, što dodatno utiče na ukupni iznos. Upravo ovde se vidi najveća razlika između ranih i kasnih rezervacija, objekti koji su ranije bili dostupni po povoljnijim uslovima sada se nude po tržišno maksimalizovanim cenama.

Ipak, za grupe koje dele trošak, ovaj segment i dalje ostaje finansijski racionalan, posebno u poređenju sa hotelskim aranžmanima.

Premium ponuda

Na vrhu tržišta nalaze se premium objekti, kojih je u last minute ponudi najmanje. Reč je o luksuznim kućama i vilama, objektima sa spa sadržajima, bazenima, saunama i smeštajima na najatraktivnijim planinskim i turističkim lokacijama.

Ovi objekti se gotovo bez izuzetka izdaju isključivo na više dana, uz visoke depozite i sa strogo definisanim uslovima korišćenja.

Cene u premium segmentu reflektuju ne samo lokaciju i opremu, već i ograničenu ponudu i visok nivo potražnje, posebno od strane većih društava i gostiju koji žele potpunu privatnost i ekskluzivan doček.

Na Zlatiboru vikendice i kuće često su za Novu godinu oglašene po cenama 300-400 evra po noćenju, a mogu da prime do 10 osoba. Jeftiniji smeštaj (udaljen od centra) može biti oko 50 evra po noći za dve osobe, ali brzo nestaje. Na Kopaoniku su cene još drastičnije. Među preostalom ponudom, a koja je nekoliko dana pred Novu godinu izuzetno slaba, izdvaja se apartman za 4 osobe oglašen za vrtoglavih 650 evra po noćenju.

U ovom delu tržišta last minute popusti praktično ne postoje, naprotiv, preostali objekti često zadržavaju ili čak povećavaju cenu u odnosu na ranije periode.

Organizovani doček ili privatni smeštaj

Iako fokus tržišta ostaje na privatnom smeštaju, poređenje sa organizovanim dočecima dodatno osvetljava ponašanje potrošača. Restorani i klubovi formiraju cene po osobi, uz unapred definisan paket. Hoteli najčešće nude višednevne aranžmane sa obaveznim noćenjima.

Cene dočeka - Na trgovima: besplatni dočeci uz koncerte, što ih svrstava u najpristupačnije opcije.

- U restoranima: od 70 do 150 evra po osobi, u zavisnosti od muzike, koncepta i lokacije.

- Klubovi: od 50 do 200 evra u prestižnim klubovima na Savi i Dunavu.

- Hoteli: u luksuznim beogradskim hotelima gala doček sa večerom i muzikom kreće se od 180 do čak 350 evra, što Beograd svrstava u najskuplje destinacije za proslavu Nove godine u Srbiji.

Ukupan trošak po osobi u ovim varijantama često je veći nego kod zakupa kuće ili vikendice za grupu, ali dolazi uz manji organizacioni napor.

Upravo zbog toga privatni smeštaj ostaje atraktivan izbor za one koji žele kontrolu troškova i fleksibilnost proslave.