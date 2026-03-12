Slušaj vest

Cena sirove nafte marke Brent dostigla je 100 dolara po barelu, nakon rasta od devet odsto na azijskim tržištima.

Cene nafte nisu pale ni nakon što su desetine zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo, objavile da će osloboditi rekordne količine strateških rezervi za vanredne situacije, preneo je BBC.

Iran je nastavio da preti brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, tranzitnu rutu kroz koju prolazi oko petine svetske nafte.

Sirova nafta kojom se trguje u SAD porasla je za devet odsto i dostigla cenu od 95,27 dolara po barelu.

Cene nafte su u ponedeljak prešle 110 dolara po barelu, nakon čega su nastavile da značajno variraju. Nastavljaju da rastu na azijskim tržištima uprkos odluci velikih zemalja da iz svojih strateških rezervi oslobode rekordne količine nafte kako bi ublažile posledice rata sa Iranom.

Podsećamo, 32 članice Međunarodne agencije za energiju (IEA) najavile da će na tržište pustiti oko 400 miliona barela nafte, što je približno količina koju svet potroši za četiri dana. Iako su ove intervencije značajne, analitičari upozoravaju da se takve mere ne mogu često ponavljati. Trgovci i dalje nemaju odgovor na ključno pitanje - koliko dugo će Ormuski moreuz ostati opasna zona za tankere.

Iranska Revolucionarna garda poručila je da neprijatelji Irana "neće moći veštački da snize cenu nafte“ i zapretila da bi cena mogla porasti i do 200 dolara po barelu (oko 184 evra).