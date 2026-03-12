Slušaj vest

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,3 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,7 odsto i iznosi 101,6519.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 2,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 5,6 odsto, a od početka godine slabiji je za 1,7 odsto.