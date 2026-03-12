Slušaj vest

Najveći poremećaji očekuju se na glavnim čvorištima kompanije u Frankfurtu i Minhenu. U štrajku će učestvovati više od 5.000 pilota iz kompanija Lufthanza kargo i Lufthanza siti lajn, kao i iz matične kompanije Lufthanza.

Piloti u regionalnoj filijali Lufthanza siti lajn traže povećanje plata, dok u Lufthanzi kargo i matičnoj firmi traže više penzije. Obustava letova će ipak biti samo delimična.

Prema planovima kompanije, tokom oba dana štrajka trebalo bi da bude realizovano najmanje 50 odsto planiranih letova Lufthanze, dok bi na dugolinijskim rutama moglo da se održi oko 60 odsto prvobitno najavljenog avio-saobraćaja, prenosi Viršaftsvohe.

Sindikat pilota Ferajnigung kokpit, koji je organizovao štrajk, naveo je da će obustava rada ovog puta biti manja nego tokom prethodnog talasa protesta pre mesec dana.

Predsednik sindikata Andreas Pinjero procenjuje da će svakog dana štrajka biti otkazano oko 300 letova. Putnici čiji su letovi pogođeni otkazivanjima će biti obavešteni putem elektronske pošte, poručila je kompanija.

Direktor za ljudske resurse u Lufthanzi Mihael Nigeman ocenio je da novi štrajk predstavlja "nepotrebnu eskalaciju" u pregovorima sa sindikatima.