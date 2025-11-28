Slušaj vest

"Erbas" je naredio hitnu promenu softvera na "značajnom broju" aviona svog najprodavanijeg modela – A320. To bi, prema procenama upućenih, moglo da dovede do poremećaja hiljade letova širom sveta.

"Popravka" mora biti izvršena pre sledećeg rutinskog leta, navodi se u posebnom biltenu upućenom avio-kompanijama, u koji je Rojters imao uvid.

U biltenu se upozorava i na otkazivanje ili kašnjenje letova tokom jednog od najprometnijih turističkih vikenda u godini u SAD zbog proslave Dana zahvalnosti.

Evropski konzorcijum za proizvodnju putničkih aviona "Erbas" u saopštenju, u kojem se izvinio putnicima, naveo je da je nedavni incident sa avionom iz porodice A320 otkrio da intenzivno sunčevo zračenje može da ošteti podatke ključne za kontrolu leta.

Naime, incident se dogodio 30. oktobra kada je avion "erbas A320", kompanije "Džetblu ervejz", izvršio prinudno sletanje na Floridi, nakon naglog pada visine. Prijavljeno je da je najmanje 15 ljudi povređeno.

Foto: Profimedia

Koliko će trajati "popravka"

Problem utiče na A320 – "Erbasov" najprodavaniji model – ali i na modele iz iste flote, uključujući A318, A319 i A321.

Za oko dve trećine "pogođenih" aviona ovo će rezultirati relativno kratkim prizemljenjem, jer se avio-kompanije vraćaju na prethodnu verziju softvera, navode izvori iz industrije.

Ipak, dodaju i da će stotine aviona možda morati da promeni i hardver, što preti mnogo dužim prizemljenjem.

U izveštaju se navodi da je problem povezan sa sistemom za letenje pod nazivom ELAC (Elevator and Aileron Computer), koji šalje komande sa pilotove bočne kontrole visina u zadnjem delu aviona. One zauzvrat kontrolišu ugao nagiba ili nosa aviona.

Evropska agencija za bezbednost vazduhoplovstva (EASA) izdala je hitnu direktivu naređujući avio-kompanijama da zamene ELAC sisteme na najviše pogođenim avionima pre nego što ponovo počnu da prevoze putnike.

Vizer: Putnici će biti obavešteni o bilo kakvim promenama

Avio-kompanija "Vizer" potvrdila je da se neki od njenih aviona nalaze među više od 6.500 letelica koji zahtevaju ažuriranje softvera, kako je utvrdio njihov proizvođač.

Mađarska niskotarifna kompanija već je urgentno zakazala "neophodne radove na održavanju kako bi u potpunosti odgovorila na novonastalu situaciju".

"Vizer" ističe da navedena situacija može da utiče na neke letove tokom vikenda.

Putnici koji su kupili karte direktno od "Vizera" putem sajta ili mobilne aplikacije biće obavešteni o bilo kakvim promenama u redu letenja.

Kompanija napominje da je bezbednost putnika, posade i aviona uvek na prvom mestu kao bespogovorni prioritet.

"Izvinjavamo se zbog bilo kakvih neprijatnosti izazvanih okolnostima koje su van naše direktne kontrole i stojimo na raspolaganju u pogledu dodatnih informacija", saopštio je "Vizer".

I druge avio-kompanije upozoravaju na moguća kašnjenja ili otkazivanja letova

I druge avio kompanije upozoravaju da novonastala situacija može dovesti do promena u redu letenja ili otkazivanja.

"Ameriken erlajns" je u saopštenju naveo da oko 340 od 480 aviona ove kompanije zahteva zamenu softvera, kao i da očekuju da će većina tih popravki biti "završena danas i sutra", pri čemu je za svaki avion potrebno oko dva sata.

"Lufthanza" je saopštila da očekuje "mali broj otkazivanja ili kašnjenja letova tokom vikenda", jer su, kako ističu, postupili u skladu sa uputstvima "Erbasa "u vezi sa neophodnim popravkama.

"Izidžet" je naveo da "očekuje da će ovo dovesti do izvesnih poremećaja" i da će direktno obavestiti putnike.

Takođe, "Er Indija" ističe da bi direktiva "Erbasa" mogla da dovede do brojnih kašnjenja.