Takmičenje, koje kompanija Lesaffre organizuje peti put, okupilo je više od 200 učesnika - profesionalnih pekara, pizza majstora i mladih talenata iz čitave Srbije, koji su se takmičili u pet gradova, u pet regiona: u Beogradu, Novom Sadu, Požegi, Paraćinu i Leskovcu.

Prijavljeni učesnici pokazali su svoje umeće u šest kategorija: burek, štrudla, hleb, kroasan i pizza, dok su se budući pekari nadmetali u pripremi štrudle sa makom.

Pobednicima "Pekarijade“ u svim kategorijama, kao i regionalnim pobednicima, dodeljene su medalje i diplome, dok su za prvo mesto obezbeđene novčande nagrade.

Najbolji burek na Pekarijadi 2025 napravio je Zef Kajtazi, osvojiviši time prvo mesto u ovoj kategoriji, dok je u kategoriji štrudla sa makom i orasima to mesto pripalo Miroslavu Iliću. Prvo mesto u kategoriji kroasan osvojio je Marko Palalić, u kategoriji moj hleb prvo mesto pripalo je Vladimiru Vasiliću, a najbolju picu na ovogodišnjoj Pekarijadi napravio je Ognjen Ivanović. U kategoriji štrudla sa makom za srednjoškolce pobedila je Maša Odabašić.

Miodrag Jelić, generalni direktor kompanije Lesaffre za Srbiju, Rumuniju, Moldaviju i Bugarsku, u svom obraćanju se zahvalio žiriju, koji okuplja 35 stručnjaka iz različitih oblasti i istakao da je Pekarijada mnogo više od takmičenja.

- Ona je postala snažna platforma za okupljanje zajednice, promociju veštine i motivaciju mladih da se bave ovim plemenitim zanatom. Kao deo globalne Lesaffre porodice, ponosni smo što iz Srbije dolazi jedan od najprepoznatljivijih pekarskih događaja u regionu - rekao je Jelić.

Nenad Trimčević, predsednik žirija Pekarijade, pohvalio je visok kvalitet takmičenja ove godine i profesionalnost učesnika i dodao da je žiri imao priliku da vidi mnogo inovacija i originalnih pristupa, uz poštovanje tradicije.

- Sve vreme sećala se ogromna energija, zdrava konkurencija i iskreno uzbuđenje, što pokazuje da pekarstvo u Srbiji ima sigurnu i živu budućnost. Kroz sve ove forme učesnici su pokazali veliku kreativnost, a posebno raduje to što su mladi pekari, budući profesionalci, doneli novu energiju, samopouzdanje i želju za učenjem - istakao je Trimčević.

Svečani program proglašenja najboljih pekara Srbije, pratio je nastup brejk densera, disko robota i akrobatski nastup umetnice na svilenim trakama, dok je za muziku bio zadužen profesionalni DJ.

Naredna Pekarijada očekuje nas za dve godine, kada ćemo ponovo saznati ko su najbolji od najboljih u ovom jedinstvenom zanatu.