Starije majstore već sada nema ko da nasledi, a kakva je situacija u školama gde se prethodnih godina upisivalo najmanje učenika ovog profila, budućnost će ipak izgleda biti u uvozu radne snage. Naser Idrizović , vlasnik pekare iz Mladenovca, zapošljava više od 100 radnika od pekare, do maloprodaje i ugostiteljstva. Kako kaže, da mu je neko pre deset godina rekao da ćemo ostati bez radnika u većini zanata ne bi verovao, ali , evo, dodaje, i to smo dočekali.

– Nije problem samo sa pekarima, radnika generalno nema ni u ostalim sektorima. Tražim trenutno magacionera koji mesečno može da zaradi više od 100 hiljada dinara i ne mogu da ga nađem. Ja u mojoj firmi dajem sve od sebe da obezbedim što bolje uslove da bih zadržao svoje radnike i za sada uspevam u tome. Funkcionišemo kao porodica. Sada smo u fazi ukidanja noćnog rada , a pekarima smo dali uslove petodnevnog rada u nedelji, plate od 120.000 do 200.000 dinara. Plaćeni su kao visokoobrazovani kadar iako cena rada odavno ne prati cene proizvoda, ali nemamo izbora – počinje priču naš sagovornik. On smatra da kao društvo moramo da se uključimo kako bismo održali radnike zanatlije, jer ćemo drugačije biti u velikom problemu.

– Trenutno nam je na praksi učenik iz Smederevske Palanke i pošto je reč o vrlo vrednom detetu koje je sada druga godina srednje škole, odlučio sam da mu dam stimulaciju svakog meseca. To ga je toliko motivisalo da je počeo da se trudi i radi, tako da sam mu obećao stalan posao kada završi školu, kao i iznos plate koju sam spreman da mu isplaćujem. Očekujem od njega da za nekoliko godina bude šef proizvodnje i siguran sam da će tako i da bude – objašnjava Idrizović. On smatra da je ključ u stimulaciji radnika, te da poslodavci moraju da ulažu u radnike i da ih čuvaju kao porodicu i tako zajedno rastu i razvijaju se. Na pitanje kako zadržava svoje radnike i pekare s obzirom na to da je sve više onih koji odlaze u inostranstvo ili za boljom platom, on kaže „svetskim uslovima”, domaćinskim odnosom i poslom bez pritiska.