EVO KOLIKO ĆE OD NAREDNOG MESECA KOŠTATI HLEB "SAVA": Uredba o ograničenoj ceni ističe 1. juna, šta nas čeka posle toga

Hleb "Sava" i dalje će se prodavati po ceni od 54 dinara, pošto će važenje uredbe o ograničenom iznosu važiti i posle 1. juna, odnosno najverovatnije još narednih šest meseci. Poslednja Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tip 500 doneta je 1. decembra 2023. godine i važi do kraja ovog meseca.

Što se tiče ostalih pekarskih proizvoda, njihove cene su stabilne i pekari ne očekuju poskupljenje u narednom periodu.

Vlada je ograničila cenu hleba da bi zaštitila standard građana, odnosno sprečila deformacije u formiranju cena ove namirnice koja je veoma važna za snabdevanje potrošača, naročitno nižih socijalnih kategorija. Uredbom je propisano da vekna od brašna tip 500 mora da ima najmanje 500 grama i da je njena maksimalna maloprodajna 54 dinara. Definisano je i da ukupna stopa marže, koja se obračunava na neto fakturu cene, ne sme biti veća od šest odsto. Trgovci, koji prodaju veknu "Sava", moraju da imaju najmanje 30 odsto tog hleba u svojim prodavnicama.

U našoj zemlji do 31.maja važi i Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica, a kojom je ograničena cena brašna. Ova mera se primenjuje od 1. marta, i propisije da maksimalna brašno tip T 500 ne sme da košta više 49,99 dinara po kilogramu, dok najviša cena brašna tip T 400 može da bude 54,99 dinara. Uredba predviđa da maksimalna količina tog brašna koju trgovac na malo može da proda potrošaču u pojedinačnoj kupovini je za oba tipa po pet kilograma.

Za kršenje Uredbe propisane su novčane kazne za pravna lica i preduzetnike i to od 5.000 do 2.000.000 dinara, a može se izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

