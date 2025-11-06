Slušaj vest

Nemanja Kostić danas živi u mestu Vrnčani kod Gornjeg Milanovca, gde je od nule podigao porodično imanje od čak 10 hektara.

„Kupili smo imanje i rešili da živimo na selu, da nam je grada dosta“, priča Nemanja za emisiju. „Kad smo se uselili, drugo dete je već bilo rođeno, zajedno smo počeli novi život.“

Imanje od 10 hektara i posao iz snova

Njihovo imanje ima sve: koke nosilje, stado ovaca, baštu i veliki plastenik. U početku su držali i svinje, a sada proizvode jaja, sokove, džemove i zimnicu.

„Prvo jedemo i trošimo, a drugo prodajemo u Beogradu“, kaže Nemanja. „Imamo svoju malu mrežu prijatelja i poznanika koji poručuju od nas, sve ide od usta do usta, bez reklame i Instagrama" - započinje priču Nemanja.

Foto: AP/Ilustracija

Svojim proizvodima snabdeva deo Novog Beograda, ali bez sajta i pijace – sve funkcioniše kroz Viber grupu i lični kontakt. „To nije reklama, više da se pohvalimo“, dodaje kroz smeh.

Može se živeti od svog rada

Na pitanje da li se od života na selu zaista može preživeti, Nemanja bez dileme kaže:

„Može, jedino od svog rada se i može živeti, a ostalo su sve donacije nečije. Mi sad zarađujemo dovoljno da možemo skromno da živimo i da opstanemo.“

Ipak, priznaje da su ulaganja bila ogromna i da su u početku imali pomoć roditelja. „To je bio generacijski posao, ali sada sve radimo sami."

Foto: YouTube/ Povratak na selo

Pokretni kokošinjac i regenerativna farma Njegov kokošinjac izazvao je pažnju svih posetilaca, pokretan je, po ideji britanskog farmera Ričarda Perkinsa. „Ja sam pohađao online master klas iz regenerativne poljoprivrede i malo izmenio njegov dizajn. Nije moj izum, ali sam izabrao taj način uzgoja jer verujem u zdravu hranu i poštovanje prirode.“

Od sumnji do poštovanja

Nemanja kaže da početak nije bio lak.

„Mnogi su mislili - ma zaluđuje se, došao iz grada da bude seljak. Ali ima i onih koji su presrećni kad vide nove ljude, naročito s decom. Samo takvi ljudi su mi važni oni kojima je stalo da selo opstane - jasan je Nemanja.

Vera i vrednosti iznad svega

„Vera je krucijalna. Bez vere nema smisla ni koračati dalje. Ne samo vera u Boga, nego i u istinu, pravdu, pristojnost i čestitost. To su vrednosti koje drže čoveka da ne poklekne pod iskušenjima modernog doba.“

Nemanja i njegova porodica nemaju televizor još od 2010. godine. „Nema potrebe. Umesto ekrana, gledamo u nebo, njivu i decu.“

Foto: Shutterstock

Poruka svima iz grada

Za sve one koji sanjaju o životu van betona, Nemanja ima jednostavnu poruku:

„Razmisli šta bi na selu radio, napravi viziju svog budućeg života i samo kreni. Bog ti neće dati iskušenja koja ne možeš da savladaš.“

I dodaje:

„On ti šapuće u trenucima tišine - budi malo hrabriji i kreni. Život je jedan.“

Nemanja dodaje i da ne postoji cifra zbog koje bi se vratio u grad.

„Šta će mi pare ako moram da živim u gradu? Ne znači mi ništa“, kaže odlučno. „Mi ovde imamo vazduh, vodu i mir. To se ne može kupiti.“

Budućnost sela i naroda

Za kraj, Nemanja podseća da bez sela nema Srbije:

„Od opstanka sela zavisi opstanak naroda. Pčele i koze će nas spasiti - to je sigurno!“