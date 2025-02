- Ide i do hiljada evra po aru. Od naše kuće do centra Divčibara 12 kilometara. Kako sam starija i starija, shvatam da mir koji sad trenutno imam, ne može da se zameni gradom, nikako. Jesu meni roditelji tamo i sestre i ja volim da odem tamo, ali ne duže od dana. Nekako sam navikla ovde sad. Moj mir, moje obaveze, organizacija sama sa troje dece i onda mi nekako sve to bude, kako ti kažem, bude mi lagano.

Poruka mladima

- Ono što je najlakše, jeste to tvrdi punomasni kačkavalj. 8 litara mleka, jedna kašika soli i jedna kesica limuntusa. I to je sve. Mleko provri, doda se so, doda se limuntus, kuva se možda jedno, dva, tri minuta, cedi se kroz grudnjaču, pritisne se i to je to. Imate super sir za 10 minuta rada. Dobije se oko kilogram.