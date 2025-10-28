Slušaj vest

U predratnoj vili u Rakovici, sagrađenoj početkom 20. veka, nalazi se kreativna radionica i kancelarija u kojoj Rodoljub Davidović i njegova supruga Irena Bukarica Davidović već tri godine oduševljavaju slavljenike, mladence, zaposlene u korporacijama, njihove saradnike, kao i sve one koji za poklone biraju proizvode iz Srbije.

Ovaj mladi bračni par pokrenuo je posao sa idejom da od najkvalitetnijih, premijum proizvoda iz naše zemlje, koje nabavljaju direktno od proizvođača, naprave poklon pakete.

Pošto rade kako sa domaćim, tako i sa inostranim firmama, napravili su igru reči, pa su svoj brend nazvali Giftić, što zvuči kao da je reč o malom poklonu, a u stvari to je gift (na engleskom poklon) čije se prezime završava na -ić, kao kod većine Srba.

U njihovoj kreativnoj radionici se nalazi bogata ponuda baš kao na sajtu www.gifticbeograd.com. Sve je prepuno proizvoda svih ukusa, boja i delova Srbije, od Subotice do Vranja, od Zaječara do Loznice.

Foto: Nenad Blagojević

Saradnja sa preko 100 proizvođača iz cele zemlje

Za oko mi prvo pada rakija od dunje sa šljokicama, a Rodoljub mi pojašnjava da je taj brend nazvan prvom rakijom za žene.

Tu su i najprodavaniji ajvar iz Leskovca u tri varijante: ljuti, blagi i cepkani, zatim bagremov med sa saćem iz Divostina, pa pirotski ćilim koji se direktno tka u Pirotu kod žene koja je specijalizovana za tkanje pirotskih rukotvorina, kao i, kako kažu Irena i Rodoljub, najbolji džem od šljiva iz Kladova.

- Ovo su čoko-namazi iz Beograda od 100 odsto lešnika, badema i pistaćija, a imamo i čokoladu u obliku šminke. Kad pravimo setove, gledamo da budu uklopljeni po ukusima, bojama i da vizuelno lepo izgledaju. Naravno, ispunjavamo i želje klijenata da određene proizvode imaju u svom poklon paketu - dodaje Irena.

Rodoljub mi pokazuje i prvi srpski biter i džin, koji se proizvode u Adranima kod Kraljeva, kao i brend Moja prva biljka sa zemljom i sadnicom limuna u saksiji koji se odlično uklapa sa spomenutim pićem.

Foto: Nenad Blagojević

Poklon setovi imaju neobične nazive, pa tako jedan od njih u kojem su liker od suve šljive, premijum suve šljive bez koštica i slatkiš sa šljivama i rakijom, nosi naziv po čileanskoj Atakami, najsuvljoj pustinji na svetu.

Jedan drugi set u kojem su liker, čokolade u obliku tompusa i čaša sa tartufima zove se Tito u Beloj kući, nazvan po čuvenom susretu nekadašnjeg predsednika Jugoslavije sa Ronaldom Reganom u Beloj kući kada je Tito na opasku Amerikanaca „da se tamo ne puše tompusi“, odgovorio sa: „Blago vama“.

Ovi preduzetnici za sada imaju saradnju sa više od 100 proizvođača iz cele zemlje. Neke su obišli uživo, a sa nekima su u kontaktu onlajn.

Za Priče sa dušom kažu da su veoma ponosni na to što su uspeli da pronađu čak i ručno rađene drvene kutije za poklone, koje im pravi jedna porodica iz Trstenika, kao i pletene korpe koje stižu iz Jagodine.

Kako je nastala ideja za Giftić?

Foto: Nenad Blagojević

Ideja za Giftić je nastala još krajem 2021. godine dok je Rodoljub radio kao marketing menadžer u jednoj kompaniji.

- Sećam se da su mi bili potrebni pokloni za klijente i da jedna firma u kojoj smo ih konačno pronašli, nije imala vremena da razgovara sa nama. Tada sam predložio tadašnjoj devojci, današnjoj supruzi Ireni da bismo nas dvoje to mogli da radimo. Seli smo u auto i počeli da putujemo po Srbiji i da istražujemo ponudu domaćih proizvoda - seća se Rodoljub, koji naglaša da je ovoj porodičnoj firmi najvažnije da se podrži mala manufaktura, sve što je autentično, domaće i premijum.

- Bitno nam je da proizvodi koje nudimo ne mogu da se nađu u prodaji u velikim lancima, već samo u određenim manjim radnjama i kod nas. Na primer, imamo jednu rakiju koja se proizvodi i puni uz Zaječaru, i koja se na početku prodavala samo na aerodromu i kod nas. Sada je ima i u jednom onlajn šopu, ali to su ukupno tri lokacije. Izvozi se za fudbalski klub Čelzi i za Formulu 1 - objašnjava Rodoljub i kaže da sve proizvode supruga i on obavezno degustiraju pre nego što ih stave na sajt i u ponudu.

- Ja sam po zanimanju IT inženjer, završila sam FON i već osam godina sam u programerskom poslu. Dugo radim sa ljudima, tako da sam u našoj firmi preuzela komunikacije i finansije - kaže Irena.

Personalizovani, ali i pokloni na veliko

Foto: Nenad Blagojević

Osim što pretežno pakuju poklone za firme povodom tim bildinga i korporativnih darivanja, u Giftiću se poseban akcenat stavlja i na personalizovane poklone za fizička lica.

To mogu da budu pokloni koje prijatelji šalju jedni drugima za rođendan ili neke druge lepe prilike, momak devojci i obratno, mladoženja mladi, đaci učiteljici, kao i povodom veridbi, krštenja i drugih slavlja.

Simbolično, pošto se vila u kojoj rade nalazi u Rakovici, beogradskom naselju koje je do početka devedesetih imalo najveće fabrike u Jugoslaviji, ali i iz ljubavi prema automobilima, određeni pokloni se isporučuju u jugoslovenskom fići, zastavi 750, ofarbanom u takozvanu poštar žutu boju.

- Fića je iz 1981. godine, otac i ja smo ga kupili u veoma lošem stanju pre 4 godine i kompletno ga restaurirali. Vodimo dosta računa i u njemu radimo te specijalne isporuke kada neko baš želi da mu poklon stigne u fići, dok takve narudžbine primamo isključivo za Beograd - rekao je Rodoljub za Priče sa dušom.