Slušaj vest

U vili zidanoj šezdesetih godina prošlog veka turisti se vraćaju u prošlost, spavaju u kraljevskim krevetima, okruženi zelenilom parka Bukovičke banje i umetničkim delima. Ovaj svojevrsni vremeplov u Aranđelovcu bračni par Krstović, Tanja i Aleksandar dobili su na čuvanje, a danas ovde ugošćavaju putnike istančanog ukusa iz celog sveta.

Kada je Radmila Tošić, vlasnica velelepne Vile Mila preminula, ovaj bračni par je u dogovoru sa njenom porodicom, koja je u inostranstvu, preuzeo brigu o neobičnoj građevini kako ne bi otišla u zaborav i kako bi dvadesetogodišnja turistička tradicija bila nastavljena.

Soba u vili Mila u Aranđelovcu Foto: Nenad Blagojević

Kuća u Mišarskoj ulici broj 5 godinama je simbol Aranđelovca kao mesto prepuno umetničkih slika sa likovnih kolonija koje je organizovala Radmila Tošić.

Od 2006. godine pa svake naredne godine ovde je boravilo na desetine naših najpoznatijih slikara koji su stvarali u salonu sa pogledom na najveći park skulptura u svetu i ostavili svoja dela na poklon.

Sobe i apartmani su nazvani kako i dolikuje Aranđelovcu: kraljeva, kraljičina, kneževa i princezina odaja, jedan apartman se zove „fontana“, a tu je i soba za decu.

Ovde se spava na retkom nameštaju od ptičijeg javora, bidermajeru i antikvitetnom nameštaju Luj XVI, a vila ima 4 mini-vrta u kojima se, između ostalih, nalaze i stabla banane.

1/5 Vidi galeriju U vili Mila pod Bukuljom gosti spavaju u kraljevskim krevetima Foto: Nenad Blagojević

Svakog gosta u Vili Mili Tanja dočekuje na šumadijski način uz posluženje, kafu, domaću rakiju i voće, a dok ovde boravite, umetnost je svuda oko vas, čak i na plafonu.

Tanja mi sa setom priča da je gospođa Radmila, po kojoj je vila od milošte nazvana Mila, bila velika ljubiteljka umetnosti, izuzetno cenjena u gradu pod Bukuljom i da zahvaljujući njoj svaki kutak kuće priča svoju vekovima staru priču.

Na nekoliko mesta su njeni portreti, dok je nameštaj i kompletan enterijer osmišljen po njenim idejama.

Kada ovde dođu gosti koji su poznavali Radmilu, prvo im krenu suze, a onda, priča Tanja, kažu da je sreća i blagoslov što danas neko brine o kući i da je nastavio misiju Radmile Tošić.

Bračni par Tanja i Aleksandar Krstović, čuvari vile Mila po Bukuljom Foto: Nenad Blagojević

A kako je sve počelo? Ovu kuću su u izgradnji kupili Radmilini roditelji, nakon čega su ovde živeli; otac je bio funkcioner na poziciji u Aranđelovcu.

Početkom 21. veka odlučuje da iskoristi potencijal lokacije na kojoj se ona nalazi, pre svega blizinu parka, ali i Narodnog muzeja, i ulazi u turizam.

Kako sam saznao, ovde danas dolaze gosti iz celog sveta, najviše iz Evrope, kao i domaći iz Srbije, među kojima ima mnogo onih koji se odmaraju u Vili Mili i po 15 godina.

"U ovoj galeriji koja gleda na park nastale su neke od najlepših slika koje danas imamo, a u međuvremenu smo ovde postavili stolove pa je taj umetnički kutak postao mesto u kojem sadagosti doručkuju. Posebna finesa vile su oslikani plafoni, pa ljudi često kažu da ovde imaju utisak da su u renesansi“, priča Tanja za Priče sa dušom.

"Radmila je veoma bila upućena u umetnosti i poznavala je mnogo slikara. Oduvek je cenila sve što je staro i što ima vrednost, a čak i danas kada je sve dostupno i kada se živi brzo, kod nas ljudi malo uspore svoje živote i uživaju u stvarima koje imaju istorijat i priču.“

„Radmila je nameštaj sama kupovala po sajmovima, istraživala antikvitete i birala ono najbolje za vilu“, dodaje Tanja, koja sa suprugom Aleksandrom obavlja sve poslove u vili, od dočeka i spremanja do radova u vrtu i oko bazena.

1/13 Vidi galeriju Bračni par Krstović obavlja sve poslove u vili Mila pdo Bukuljom Foto: Nenad Blagojević

Vila Mila može da primi do 16 osoba, a ukupan broj soba i apartmana je 5. Iako vila ima parking za goste, tokom boravka u Aranđelovcu, automobil vam neće biti potreban.

Ovaj smeštaj je od centra grada udaljen desetak minuta hoda kroz park sa skulpturama od venčačkog mermera, a sa parkom je povezan kapijom.

Narodni muzej Aranđelovca se nalazi u istoj ulici gde i vila, na oko 400 metara udaljenosti, baš kao i Bukovička crkva Svetog Arhangela Gavrila.