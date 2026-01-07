Slušaj vest

Dinar će prema evru biti jači za 0,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto, a od početka godine nepromenjen.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar na 5. januar neznatno je promenjen i iznosi 100,3616.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,3 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 13,5 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,4 odsto.

Biznis Kurir/Telegraf

Ne propustiteInfoBizKursna lista za 5. januar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
dinari
InfoBizKursna lista za 26. decembar 2025: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
shutterstock-1019793820.jpg
InfoBizKursna lista za 25. decembar 2025: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
shutterstock_2131112051.jpg
InfoBizDinar ojačao u odnosu na dolar za 13 odsto: Narodna banka Srbije objavila kursnu listu za 24. decembar
dolari