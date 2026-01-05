Zvanični srednji kurs danas je 117,3016 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.
Kursna lista za 5. januar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Od 31. decembra, tokom praznika, zvanični srednji kurs je bio 117,2820 dinara za evro.
Dinar danas prema evru vredi 0,1 odsto više nego pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti 2025. godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, a najmanja kada je evro vredeo 117,4214 dinara.
