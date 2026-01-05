Od 31. decembra, tokom praznika, zvanični srednji kurs je bio 117,2820 dinara za evro.

Dinar danas prema evru vredi 0,1 odsto više nego pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti 2025. godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, a najmanja kada je evro vredeo 117,4214 dinara.