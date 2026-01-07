Slušaj vest

Među temama koje se stalno vraćaju posebno se izdvajaju one o odlasku iz Hrvatske: kakav je život u inostranstvu, da li se selidba isplati i gde je danas „najbolje“. Korisnici često dele iskustva iz Nemačke, Irske ili Švajcarske i pišu o poslu, platama, birokratiji i prilagođavanju novoj sredini.

Među tim pričama nedavno se pojavila i jedna drugačija, koja je privukla veliku pažnju – Hrvat je ispričao izuzetno pozitivno iskustvo preseljenja u Sjedinjene Američke Države, opisujući kako se njegovoj porodici život u SAD za kratko vreme promenio nabolje.

- Hteo sam da podelim jednu super priču o nedavnom preseljenju u SAD. Moja sestra (36), zet (41) i sin (4) preselili su se pre tačno godinu dana u SAD, u predgrađe Ostina u Teksasu. Inače su svi rodom iz velikog slavonskog grada - započeo je svoju objavu.

Počelo lutrijom za zelenu kartu

Kako navodi, zet je 2023. godine "iz zezanja" popunio prijavu za američku Green Card lutriju. Početkom 2024. dobili su zelenu kartu i krenuli sa pripremama za odlazak. U januaru 2025. preselili su se u SAD, a autor objave je prvi put putovao sa njima.

- Papiri i administracija nisu bili toliko komplikovani. Zet je vozač kamiona i baš zbog toga su izabrali Ostin, jer je jedan poznanik, takođe iz Slavonije, već radio tamo kao kamiondžija“, piše on. Godišnja plata vozača kamiona, nakon poreza, iznosi oko 100.000 dolara, što je dobra zarada, iako posao podrazumeva dosta odsustva od kuće.

Sestra je u Hrvatskoj radila kao trgovac, a plan je bio da se u početku posveti detetu i njegovoj integraciji. Autor navodi da ih je do sada posetio tri puta i da je poslednji put proveo oko 20 dana kod njih.

Kolači, komšiluk i novi poslovi

- Kvart u kom žive je odličan, ali me je najviše iznenadilo koliko su ljudi srdačni i koliko su ih brzo prihvatili. Sestra je često pekla slavonske kolače za događaje u vrtiću i komšiluku, a Amerikanci su bili oduševljeni. Sada je plaćaju da peče kolače za razne prilike, čak i za vikende u lokalnom golf-klubu“, navodi autor.

U međuvremenu, zet je shvatio da u tom delu Teksasa ozbiljno nedostaje vodoinstalatera i keramičara, koji su čak i bolje plaćeni od vozača kamiona. Razmišlja da smanji vožnju i pređe u taj posao.

Autor dodaje i da mu se dopala atmosfera na fudbalskim utakmicama u SAD, bez huligana i incidenata, uz druženje i roštiljanje ispred stadiona pre meča.

Zdravstvo, kuće i jedna velika mana

- Zdravstveno osiguranje, koje svi kritikuju, funkcioniše slično kao u Švajcarskoj. Plaćaju oko 800 dolara mesečno za njih troje, bolnice su moderne i nema čekanja. Već razmišljaju o kupovini kuće, a čak su i polovne kuće u odličnom stanju i spremne za useljenje - piše on.

Jedina stvar koja mu ide na živce jeste saobraćaj: „Gde god da ideš, moraš autom i putovanje gotovo uvek traje najmanje sat vremena.“

Upoređujući život u Nemačkoj i SAD, zaključuje da mu se Amerika čini daleko privlačnijom, posebno zbog odnosa prema strancima i mogućnosti za napredak.

Podeljena mišljenja

U komentarima su se javili brojni korisnici Reddita, sa različitim stavovima. Neki su skeptični i smatraju da je u pitanju „faza zaljubljenosti“, dok drugi ističu da američki san i dalje postoji za ambiciozne i vredne ljude. Bilo je i onih koji su podsetili na probleme poput zdravstvenog sistema, bezbednosti i socijalnih razlika u SAD.

„Svaka zemlja ima svoje mane i prednosti. Videćemo kako će biti za pet godina“, poručio je autor objave, dodajući da je želeo da podeli lično iskustvo, a ne tuđa mišljenja ljudi koji nikada nisu živeli u Americi.