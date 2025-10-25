Slušaj vest

Postoje putovanja koja te odvedu daleko, samo da bi ti na kraju pokazala koliko ti je važan povratak. Tako je bilo i sa mladim Nišlijom, Aleksom Stankovićem koji je sa 29 godina tri puta prelazio okean tražeći prilike i iskustvo.

Put je počeo skromno, posao u McDonald’su, pa odlazak na bazene istočne obale SAD.

Kao dvadesetogodišnji spasilac u Frederiksburgu u saveznoj državi Virginije, suočio se sa strogim pravilima rada i nedostatkom podrške od strane poslodavca, ali je iz svake teškoće izvlačio lekciju i novu snagu za napredak.

U Merilendu dobija drugu šansu, radi naporno, traži dodatne zadatke i ubrzo biva primećen, proglašen je jednim od najboljih spasilaca sezone. Sledeće godine vraća se u SAD već kao menadžer bazena, sa više odgovornosti i stalnom brigom da sve funkcioniše besprekorno. Tokom rada Aleksa sazreva i shvata da bez sistema, discipline i tima nema pouzdanih rezultata – to su navike koje će poneti sa sobom i koje će mu kasnije pomoći da se ostavri u otadžbini.

Treći odlazak više nije bio putovanje bez cilja, već je znao šta hoće, putovao je, obilazio velike gradove i krstario Karibima, ali je osećaj da nešto nedostaje postajao sve jači. Pred sam početak pandemije stiže ozbiljna ponuda iz SAD, šest meseci rada vredno 50.000 dolara, radna viza spremna, ali u tom trenutku donosi odluku koja menja sve, odlučuje da se vrati i ostane u Srbiji. Počinje ispočetka kao trener u Nišu, bez garancija, ali sa verom da može da gradi ovde.

Rad i znanja prikupljena u Americi brzo daju rezultate

Iza njega danas stoji više od 100 zadovoljnih klijenata i razvijen onlajn program koji povezuje trening, ishranu i organizaciju vremena. Klijenti su iz Srbije, Evrope i Amerike, ali on ostaje u Nišu, koristi redovno cenjeno iskustvo iz mlađih dana koje je naučio u SAD da bi pomogao ljudima. Kaže da ga je Amerika naučila sistemu i disciplini, ali da mu je Srbija vratila ono što se ne može kupiti – pripadnost, smisao i motiv da radi od srca.

Aleksa kaže da ga je Amerika naučila sistemu i disciplini Foto: Printscreen/Youtube/Aleksa Stankovic

„Novac je važan, ali nije sve. Ako sve uložimo u finansije, lako ostanemo prazni iznutra. Ja sam želeo više: smisao, doprinos i ljude oko sebe,” kaže Aleksa. Povratak nije bio lak, zahtevao je hrabrost da se krene bez garancija, da se sve gradi iznova, da se veruje sebi čak i onda kada se ne zna gde vodi put.