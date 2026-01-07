Slušaj vest

Investitori na evropskom tržištu analiziraju preliminarne podatke o inflaciji u evrozoni i prate razvoj političke situacije u Venecueli.

Evropski indeks STOXX 50 danas je uglavnom statičan, sa cenom od 5936.20 u 11.30 časova, što predstavlja usporavanje snažnog rasta koji je prethodio tokom nedelje kada je STOXX 50 dosezao rekordne vrednosti.

Upad američkih snaga u Venecuelu, kao i tenzije izazvane planovima Donalda Trampa za aneksiju Grenlanda dale su snažan podsticaj vojnoj potrošnji širom sveta, što je dovelo do novog zamaha u porastu evropskih deonica namenske industrije, prenosi Blumberg.

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 11.30 časova porastao za 0,54 odsto na 25.030.41 poena, britanski FTSE 100 pao je za 0,55 odsto na 10.067,05 poena, kao i francuski CAC 40 koji je pao za 0,19 odsto na 8.221,84 poena, i moskovski MOEX koji je pao za 0,43 odsto na 2,745.26 poena.

Vrednost američkog berzanskog indeksa Dow Jones je pred današnje otvaranje berzi porasla za 0,99 odsto na 49.462,08 poena, vrednost indeksa S&P 500 za 0,62 odsto na 6.944,82 poena, a vrednost indeksa Nasdaq za 0,65 odsto na 23.547,17 poena.

Vrednost evropskih fjučersa gasa za februar porasla je za 1.19 evra, i danas su se na otvaranju berze TTF prodavali po ceni od 28.99 evra za megavat-sat.

Prema aktuelnim podacima, cena sirove nafte je pala na 56,756 dolara, a cena nafte Brent na 60,449 dolara.

Cena zlata je stabilna na 4467,09 dolara za uncu, kao i cena pšenice na 513,13 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Forex je 1.16917, sa stabilnim kursom od početka trgovine.