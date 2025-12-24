Slušaj vest

Zbog toga je trgovanje slabo, a kretanja indeksa uglavnom bez većih promena.

Frankfurtska berza danas je zatvorena, dok Londonska i Pariska berza rade po skraćenom radnom vremenu, uz stagnaciju glavnih indeksa. Za razliku od njih, Moskovska berza posluje uobičajeno, a indeks MOEX je oko 9.30 časova zabeležio pad od 0,52 odsto, na 2.711,27 poena.

Dok je na berzama akcija mirno, tržište plemenitih metala beleži snažan rast. Cena zlata je u jednom trenutku premašila 4.500 dolara po unci, dok je srebro dostiglo 72 dolara po unci, što u oba slučaja predstavlja nove istorijske maksimume, prenosi CNBC. Od početka godine zlato je poskupelo gotovo 70 odsto, a srebro čak 128 procenata, pod uticajem geopolitičkih neizvesnosti i očekivanja da će američke Federalne rezerve nastaviti sa smanjenjem kamatnih stopa tokom naredne godine.

Na američkom tržištu akcija jučerašnje trgovanje završeno je u plusu. Indeks Dow Jones porastao je za 0,16 odsto, na 48.422,41 poen, S&P 500 ojačao je 0,46 odsto, na 6.909,79 poena, dok je Nasdaq porastao za 0,57 odsto, na 23.561,84 poena.

Na energetskim tržištima, januarski fjučersi gasa na berzi TTF trgovali su se po ceni od 27,8 evra za megavat-sat. Cena sirove nafte porasla je na 58,695 dolara po barelu, dok je Brent nafta dostigla 62,720 dolara.

Zlato se trenutno prodaje po ceni od 4.486,22 dolara za uncu, dok je cena pšenice porasla na 5,2009 dolara za bušel. Na valutnom tržištu, evro je blago oslabio u odnosu na dolar i iznosi 1,17909 dolara, što je za 0,03 odsto manje u odnosu na početak trgovanja.