Slušaj vest

Kako navode, sve operativne službe angažovane su u punom kapacitetu kako bi se obezbedilo da operacije teku bezbedno, a avio-saobraćaj nesmetano i da eventualni uticaj vremenskih uslova bude minimalan.

Prethodnih dana, ekstremni vremenski uslovi znatno su otežali avio saobraćaj širom Evrope, zbog čega se oglasila i nacionalna avio-kompanija Er Srbija.

- Snažne snežne oluje i loši meteorološki uslovi paralizovali su rad brojnih aerodroma, uključujući ključna evropska čvorišta, što je dovelo do masovnih kašnjenja i otkazivanja letova. Posebno teška situacija zabeležena je u zemljama poput Nemačke, Grčke i Velike Britanije, gde je saobraćaj u pojedinim periodima bio potpuno obustavljen i po nekoliko dana - navedeno u saopštenju.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizMinistarka Sofronijević na aerodromu Nikola Tesla: Bezbednost putnika i posada apsolutni prioritet
shutterstock-23981594811.jpg
PlanetaNORMALIZOVAN AVIO-SAOBRAĆAJ U BRITANIJI: Evo šta je bio uzrok haosa zbog čega avioni nisu mogli da slete
epa.jpg
InfoBizPOZNATA AVIO-KOMPANIJA KONAČNO POPUŠTA: Velike promene za ručne prtljage i to bez doplate
rajaner avion prihodi profit akcije
InfoBizRAJANER OTKAZAO VIŠE OD 170 LETOVA ZBOG ŠTRAJKA U FRANCUSKOJ: Više od 30.000 putnika ostalo bez planiranog odmora
rajaner-avion.jpg