Kako navode, sve operativne službe angažovane su u punom kapacitetu kako bi se obezbedilo da operacije teku bezbedno, a avio-saobraćaj nesmetano i da eventualni uticaj vremenskih uslova bude minimalan.

- Snažne snežne oluje i loši meteorološki uslovi paralizovali su rad brojnih aerodroma, uključujući ključna evropska čvorišta, što je dovelo do masovnih kašnjenja i otkazivanja letova. Posebno teška situacija zabeležena je u zemljama poput Nemačke, Grčke i Velike Britanije, gde je saobraćaj u pojedinim periodima bio potpuno obustavljen i po nekoliko dana - navedeno u saopštenju.