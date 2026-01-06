Slušaj vest

U situacijama nepovoljnih vremenskih prilika, bezbednost putnika i posada u aviosaobraćaju su apsolutni prioritet, a sve odluke donose se isključivo u cilju bezbednosti zbog čega se putnici mole za strpljenje i razumevanje, rekla je danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević nakon što je obišla Aerodrom ''Nikola Tesla'' u Beogradu.

Kada se proceni da uslovi nisu bezbedni, letovi se odlažu ili privremeno obustavljaju, bez kompromisa i bez izuzetaka, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Nepovoljne meteo-prilike

- U uslovima snežnih padavina i nepovoljnih meteoroloških prilika, odvijanje avio-saobraćaja zahteva punu primenu posebnih procedura i stalnu koordinaciju svih učesnika sistema. Neprekidno se sprovodi čišćenje i odleđivanje pista i operativnih površina, avioni prolaze obavezne postupke odleđivanja pre poletanja, dok kontrola letenja i posade prilagođavaju razmake, rute i operativne odluke aktuelnim vremenskim uslovima - istakla je Sofronijević.

Foto: Vlada Srbije

Ona je napomenula da nacionalni avio-prevoznik, zajedno sa aerodromom, kontrolom letenja i svim operativnim službama, ulaže maksimalne napore kako bi se saobraćaj odvijao uz što manje kašnjenja i otkazivanja, ali bez ikakvog odstupanja od propisanih bezbednosnih standarda.

Radni sastanak

Ministarka je održala i radni sastanak sa predstavnicima svih nadležnih institucija uključenih u funkcionisanje avio-saobraćaja, povodom otežanih vremenskih uslova izazvanih snegom i obilnim padavinama, navedeno je u saopštenju ministarstva.

Zbog vanrednih vremenskih okolnosti formirana je i zajednička radna grupa svih relevantnih aktera sa ciljem unapređenja međusobne koordinacije i još efikasnijeg funkcionisanja sistema u vanrednim vremenskim situacijama.

Nakon sastanka, Sofronijević je obišla centar kontrole letenja koji obuhvata oblasnu i aerodromsku kontrolu letenja u okviru sistema kontrole letenja SMATSA, gde se upoznala sa radom službi zaduženih za bezbedno i neprekidno odvijanje vazdušnog saobraćaja.