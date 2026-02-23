Slušaj vest

Kupovina putem interneta često deluje kao najjednostavniji način da dođemo do željenog proizvoda po povoljnoj ceni. Međutim, slučaj korisnika Reddita koji je kupio bicikl na velikom sniženju (sa 22.000 na 14.000 dinara), a koji se polomio nakon samo 20 metara vožnje, otvara niz problema, od zakonskih rokova za povraćaj robe do neophodnosti "nultog servisa".

- Lanac je ispao i polomio menjač, a da stvar bude još gora poručili smo još jedan koji bi tek trebalo da stigne. U paketu sa prvim biciklom nije stiglo ništa, ni fiskalni niti bilo kakva uputstva - navodi autor objave.

Kupovina na daljinu i pravo na odustanak

Zakon o zaštiti potrošača u Srbiji je jasan kada je reč o kupovini putem interneta (prodaja na daljinu). Kupac ima pravo da odustane od kupovine u roku od 14 dana od trenutka kada mu roba stigne na adresu, bez obaveze da navodi razloge.

Međutim, ovde nastaje komplikacija. Korisnik je bicikl koristio i prilikom te upotrebe je došlo do fizičkog oštećenja (lom menjača). Kako navode korisnici na Redditu, prodavac može osporiti povraćaj novca jer roba više nije u "prvobitnom stanju".

- Za prvi bicikl zvuči da niste odradili nulti servis tj. podesili sve kako treba, pa je pitanje da li će vam praviti problem ako želite da odustanete jer je najverovatnije da je do kvara došlo vašom krivicom - piše jedan od korisnika.

Šta je "nulti servis"

Glavni argument iskusnijih biciklista u diskusiji jeste da bicikl iz kutije nije spreman za upotrebu. Iako prodavci to često ne naglašavaju, montiranje prednjeg točka i volana je samo vrh ledenog brega.

- Bicikl koji dobiješ u kutiji zahteva nulti servis pre vožnje, dakle nije dovoljno samo ispraviti korman i napumpati gume. Potrebno je odneti ga u servis i platiti uslugu - glasio je jedan od komentara.

Pretpostavka je da na konkretnom biciklu nisu bili podešeni graničnici menjača. Kada su graničnici loše podešeni, lanac prilikom menjanja brzina može spasti sa lančanika i uleteti u žice točka, što trenutno lomi menjač i nosač (kuku) menjača. Korisnici navode da, ako prodavac u uputstvu nije naglasio da je nulti servis obavezan, kupac ima osnov za reklamaciju zbog nesaobraznosti.

Da li sme da odbije drugu porudžbinu kad stigne

Korisnik se našao u dilemi da li da preuzme drugi poručeni bicikl, s obzirom na to da se prodavac ne javlja na telefon, a dugme za otkazivanje na sajtu ne radi. Savet zajednice je jednoglasan, druga porudžbina se može i treba otkazati.

- Od drugog bicikla možete odustati od kupovine, rok je 14 dana od prijema ili ako još nisu poslali, još bolje pre slanja.

Ukoliko komunikacija sa prodavcem nije moguća, kupac ima pravo da jednostavno ne preuzme pošiljku od kurira, mada je profesionalnije poslati email (koji služi kao pisani dokaz) o odustajanju od ugovora na daljinu.

Cena kao indikator kvaliteta

Jedna od bolnijih lekcija u ovoj priči je tržišna realnost. Za bicikl koji se prodaje za 14.000 dinara (oko 120 evra) kao nov, korisnici kažu da teško može zadovoljiti i minimalne standarde bezbednosti i trajnosti.

- Sve novo za te pare ne valja i najbolje bi bilo da zaobiđeš. Brzo ćeš nadoknaditi razliku u ceni na česte kvarove zbog loših delova. Ako kupuješ bicikl za 20.000-25.000 dinara, kupi polovan - savetuju korisnici.