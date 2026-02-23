Slušaj vest

To je fenomen koji ljuti mnoge vlasnike prodavnica - kupci dolaze u njihove radnje, isprobavaju robu, traže savete stručnjaka, a zatim taj isti proizvod naručuju putem interneta.

Međutim, neki trgovci su odlučili da tome stanu na kraj. Iskušenje je veliko: u prodavnici dobijete profesionalne savete, pogledate željene proizvode, isprobate odgovarajuću veličinu, a zatim poručite na internetu jer je tamo nešto jeftinije.

Porodična firma Kranz, koja prodaje školske torbe u gradovima Bochum i Hagen, redovno se suočavala s ovim problemom.

- Savetovali bismo kupce po sat vremena, a oni bi za to vreme paralelno na mobilnom telefonu guglali gde ima jeftinija torba. To nas je neizmerno ljutilo - izjavila je Stefanie Kranz, vlasnica prodavnice, za nemački WDR.

Savetovanje 25 evra

Vlasnica je odlučila da povuče ručnu kočnicu protiv tzv. „krađe saveta“ (Beratungsklau). Sada njena prodavnica naplaćuje 25 evra za savetovanje. Ako kupac na kraju kupi torbu, tih 25 evra se odbija od cene, odnosno vraća. Ako izađe bez kupovine, naknada ostaje prodavnici kao naplata za utrošeno vreme zaposlenih.

Foto: Profimedia

Ovaj primer nije usamljen. Specijalizovana prodavnica „Skate & Glide“ u Berlinu takođe naplaćuje 25 evra ako kupac želi samo stručni savet bez obaveze kupovine.

Trećina Nemaca samo iskorišćava prodavnice

Mnogi potrošači dok kupuju uživo pomisle:

- Pa ovo ću na internetu naći još jeftinije!

Mobilni telefon se brzo vadi, cena se upoređuje na licu mesta i odluka se donosi u korist onlajn prodavnice. Ovaj fenomen, poznat kao „showrooming“, dovodi do velikog nezadovoljstva trgovaca koji ulažu u prostor i osoblje.

Nedavna anketa agencije YouGov pokazala je poražavajuće brojke: oko trećine potrošača u Nemačkoj koristi savetovanje u fizičkim prodavnicama samo kako bi kasnije, nakon poređenja cena, proizvod kupili onlajn.