–„Banana trik” koriste milioni kupaca, marketi žele da se vrate kasiri. Veliki broj ljudi koristi samouslužne kase da neke artikle manje plati ili da ih ne plati uopšte , a to stvara ogromne muke lancima supermarketa, koji se onda radije vraćaju „dobrim starim kasirima”– prenosi ovaj list.

Međutim, još ne tako učestalo kao u Britaniji, gde mediji ističu da je šest miliona Britanaca zloupotrebljavalo samouslužne kase u supermarketima i tako kralo, što je pokazalo istraživanje Ipsosa. Objašnjen je princip kako to rade: kada se biraju artikli na ekranu, svaki osmi kupac odabere jeftiniju opciju iako to nije artikal koji zapravo kupuje. Ova mogućnost podesna je kod kupovine, recimo, peciva i voća koje nije pakovano, odnosno na ambalaži ne postoji bar-kod koji kasa očita. Naime, Ipsos je sproveo anketu među 1.099 ljudi kako bi istražio praksu nazvanu „banana trik”. To se obično događa prilikom kupovine voća ili povrća gde potrošači namerno biraju na ekranu jeftiniju opciju.