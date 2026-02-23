Slušaj vest

Do početka Specijalizovane izložbe EXPO 2027. u Beogradu ostalo nešto više od godinu dana. Pod sloganom "Igraj za čovečanstvo" EXPO će se održati od 15. maja do 15. avgusta 2027. a ovaj jedinstveni događaj u istoriji Srbije, biće prilika da prikažemo na više načina moderna, inovativna i samouverena rešenja iz raznih oblasti, koja idu u korak sa svetom.

Za učešće na EXPO-u do sada se prijavilo 132 zemlje, ali ovo neće biti konačna cifra. Impozantan broj prijavljenih zemalja već je srušio sve dosadašnje rekorde, a Srbija ispisuje novu istoriju Specijalizovane izložbe.

- Već sada smo posatavili rekord po broju država učesnica u istoriji EXPO-a. Prethodni rekord je bilo 117 zemalja u Astani 2017. a mi smo taj broj prevazišli - rekao je svojevremeno Danilo Jerinić, direktor EXPO 2027.

Nacionalni paviljon Posebna pažnja se poklanja nacionalnom paviljonu Srbije. Biće to nešto što do sada nije viđeno na ovom prostorima. Plan je da srpski paviljon postane jedna vrsta turističke atrakcije koji će da nastavi da radi najmanje dve godine nakon završetka EXPO-a.

Pored zemalja učesnica već su premašena i očekivanja dolaska stranih turista. Prema procenama očekuje se oko četiri miliona posetilaca od kojih će milion i po biti stranci što predstavlja veliku razvojnu šansu ne samo za Beograd, već i za celu Srbiju.

- EXPO u Beogradu neće biti samo izložba, to će biti prostor susreta ideja, tehnologije i humanosti. Beograd će postati tačka na svetskoj mapi gde će se kroz igru, kreativnost i inovacije pokazati kako svet može da sarađuje na nov način. Srbija je spremna da ugosti milione posetilaca, ali i da pokaže ono najvrednije što poseduje - svoj stvaralački duh i veru da zajedno možemo da oblikujemo budućnost - rekao je svojevremeno Jerinić.

Za potrebe EXPO-a u Surčinu se gradi se velelepni izložbeni prostor, stambene zgrade za smeštaj učesnika, hotel, pristupne saobraćajnice, Nacionalni stadion... Da bi se sve uradilo na vreme na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope svakodnevno radi oko 4.000 radnika i više stotina komada mehanizacije. Sve što se gradi ostaće Beogradu i Srbiji i nakon ove izložbe koja će zauvek promeniti lice naše zemlje.

EXPO nije samo događaj, to je prilika da Srbija pokaže svetu ko je i šta može, da poveća globalni kredibilitet i otvori put za inovacije, turizam i ekonomsku rast. Ovo su samo neki od benefita za Srbiju od ovog svetski značajnog događaja koji će se odrćati naredne godine u srpskoj prestonici.

Globalna promocija zemlje

EXPO okuplja stotine država i miliona posetilaca, što Srbiji pruža priliku da pokaže svoj kulturni, tehnološki i turistički potencijal. Novi investitori i partneri mogu se upoznati sa srpskim inovacijama, startapima i industrijskim projektima. U okviru EXPO-a mogu se predstaviti domaći tehnološki i naučni projekti, uključujući AI, sve ono najbolje što Srbija može da ponudi u ovom trenutku. To otvara vrata za međunarodnu saradnju i investicije u domaće startape i istraživačke projekte.

Razvoj turizma i infrastrukture

Organizacija EXPO-a podstiče razvoj turističkih kapaciteta, hotela, saobraćajne i rečne infrastrukture (pristaništa za kruzere u Beogradu). Srbija dobija priliku da pozicionira Beograd i druge gradove kao međunarodne turističke destinacije.

Od 70.000 do 120.000 ljudi dnevno Prostor namenjen specijalizovanoj izložbi EXPO 2027. moći će da primi do 150.000 ljudi. Procena je da će radnim danima biti oko 70.000 posetilaca, vikendom i do 120.000 ljudi koji će želeti da pogledaju izložbu. Prema procenama očekuje se oko četiri miliona posetilaca od kojih će milion i po biti stranci. Sam kompleks imaće 10.000 parking mesta, a do kompleksa će voziti sedam novih linija gradskog prevoza. U železničku prugu i stanicu koja će biti uz sam Nacionalni stadion EXPO će praktično biti povezan sa svim krajevima Beograda.

Ekonomski efekti

EXPO je već doneo hiljade novih radnih mesta u sektoru građevine, a kako se izložba bude približavala sve više će se zapošljavati ljudi u oblasti turizma i usluga. To će uticati na povećanje izvoza i promociju domaćih proizvoda i poljoprivrednih brendova. Dugoročno gledano ovo je jačanje Srbije kao stabilnog i pouzdanog partnera na globalnom tržištu.

Kulturni i diplomatski značaj

EXPO omogućava Srbiji da predstavi svoju istoriju, kulturu i umetnost međunarodnoj publici. Doneće jača diplomatskih veza i otvara vrata za bilateralne projekte i investicije.