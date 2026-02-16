Slušaj vest

Cene maslinovog ulja u Evropskoj uniji snažno su rasle od 2022. do 2024. godine. U tom periodu povećane su u proseku za gotovo 80 odsto. Međutim, prema najnovijim podacima Eurostata, prošle godine zabeležen je pad od 23 odsto, što je prvi godišnji pad nakon četiri uzastopne godine rasta.

Pad je bio izraženiji u zemljama koje su najveći proizvođači. U pojedinim mesecima rast je premašio 50 odsto.

Cene maslinovog ulja u EU postepeno su ubrzavale rast. Godine 2021. porasle su 4,1 odsto. U 2022. rast je iznosio 14,5 odsto, u 2023. čak 34,4 odsto, a u 2024. dodatnih 32,2 odsto.

U pojedinim mesecima rast je bio još snažniji. U martu 2024. godišnja stopa dostigla je 52,4 odsto. I krajem 2023. beležene su stope iznad 50 odsto.

Glavna sekretarka portugalskog udruženja proizvođača Casa do Azeite, Mariana Matoš, izjavila je da su ekstremne suše na Mediteranu, posebno u Španiji, uz niske zalihe, dovele do rasta cena kao jedinog tržišnog odgovora.

Proizvodnja se oporavila, cene reagovale

Podaci Međunarodnog veća maslinarstva pokazuju snažan pad proizvodnje u sezoni 2022/23. Proizvodnja u EU pala je za 39 odsto, sa 2,27 miliona tona na 1,39 miliona tona.

U narednoj sezoni zabeležen je blagi oporavak na 1,55 miliona tona. U aktuelnoj sezoni proizvodnja bi mogla biti nešto ispod procene za sezonu 2024/25, kada je iznosila 2,11 miliona tona.

Kako se proizvodnja stabilizovala, cene maslinovog ulja u EU počele su da padaju. Najveći pad zabeležila je Španija, čak 38,9 odsto. Slede Grčka sa 29,2 odsto i Portugal sa 24 odsto.

Foto: Shutterstock

U Italiji su cene pale 14,5 odsto, u Francuskoj 2,4 odsto, dok su u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji zabeleženi blaži padovi. Istovremeno, u šest zemalja EU cene su u 2025. rasle, najviše u Rumuniji, 6,2 odsto.

Manja potražnja dodatno pritiska tržište

Direktor španskog udruženja izvoznika ASOLIVA, Rafael Pico Asevedo, ističe da se kod velikih proizvođača efekti dobrog roda brzo prenose na tržište.

- Na tim tržištima efekat dobrog roda ima vrlo direktne i vidljive posledice - rekao je.

Mariana Matoš dodaje da je snažan rast cena prethodnih godina doveo do smanjenja potražnje, jer su potrošači smanjili kupovinu.

Izvan EU situacija je drugačija. Turske statistike pokazuju rast cena jestivih ulja od 31 odsto u 2025. godini.

Cene maslinovog ulja u EU u fazi prilagođavanja

Nakon višegodišnjih rekorda, cene maslinovog ulja u EU ulaze u fazu stabilizacije. Oporavak proizvodnje i slabija potražnja već su snizili cene u većini velikih proizvođača.

Ako se trend proizvodnje nastavi, tržište bi moglo ostati uravnoteženo. Ipak, klimatski uslovi i globalna inflacija i dalje ostaju ključni rizici za cene maslinovog ulja u EU.